Joe Jonas y Sophie Turner viven un nuevo capítulo como recién casados, pero en una ocasión el ahora esposo de la actriz casi besa a otra mujer, la doble de Sansa Stark. ¡Así es! Durante el podcast del programa australiano Smallzy’s Surgery, la artista confesó la vergonzosa aunque divertida anécdota. “En Game of Thrones yo tenía una doble que la gente podía confundir conmigo porque se parece mucho a mí”, comenzó Sophie. “Era una locura. Incluso Joe se acercó a ella en un momento e intentó besarla, pero entonces dijo: ‘¡Oh, lo siento, perdón! ¡No eres Sophie!’”

Sophie reveló que Joe estuvo muy cerca de besar a la doble de Sanza Stark.

¡Imagínatelo! El equipo de GOT debió hacer un trabajo increíble al reclutar a la doble fantasmagórica de Sophie. No obstante, la idea de que Joe bese a cualquier otra mujer que no sea la suya está muy lejos de la realidad, pues es evidente que estos tortolitos están muy enamorados.

En su más reciente entrevista con Harper’s Bazaar , donde engalana la portada de la primera edición digital para hombres con sus hermanos Kevin y Nick Jonas , el intérprete de Sucker reveló cómo fue que la actriz de Dark Phoenix lo ayudó a arreglar sus relaciones con sus compañeros de banda después de su separación. “Esto me motivó a ver que ella tiene una relación genial con sus hermanos”, explicó. “Realmente fue muy importante para mí tener la capacidad de verlo y decir: ‘Tengo que resolver todo este desorden’.”

Se espera que los recién casados celebren una lujosa boda el próximo verano en Francia.

El hermano Jonas del medio y su esposa de 23 años de edad contrajeron nupcias el primero de mayo de 2019, tras salir de los Billboard Music Awards . Como suelen hacer los enamorados cuando están en Las Vegas, la pareja se dirigió a una capilla. Un imitador de Elvis Presley los casó y, como recordarás, su amigo Diplo, entre otros amigos cercanos y el resto de los Jonas Brothers , filmaron sus esponsales.