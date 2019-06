El actor Pablo Lyle no podrá regresar a México, tal como lo habían solicitado sus abogados al alegar en los tribunales que le permitieran estar con su familia hasta el día que empiece el juicio en su contra por homicidio involuntario. El motivo por el cual le fue negada la petición aduce que aunque el juez considera que Lyle no representa un riesgo para la sociedad, no encuentra motivos para dejarlo viajar a su país natal.

VER GALERÍA

"Ha estado encerrado 24 horas monitoreado con GPS. No ha visto la luz del sol”, comentó uno de los abogados defensores del actor a la salida de la corte en la ciudad de Miami. Su equipo legal buscaba obtener una modificación del arresto domiciliario que está cumpliendo en "La Ciudad del Sol" el actor.

VER GALERÍA

Sin embargo, lo que si le fue otorgado es una modificación de dicho arresto domiciliario que le permite salir a reuniones con sus abogados, realizar visitas familiares e ir a la iglesia todos los días. Todo estas actividades deberán estar autorizadas por el oficial encargo de supervisar su arresto domiciliario.

Otro requisito estipulado por la corte es que Lyle deberá estar confinado en el domicilio en que cumple la condena desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, detalló el juez.

Como recordaremos, el actor de telenovelas agredió a un hombre de origen cubano de 63 años durante un altercado en las calles de Miami. A causa de ello, Lyle fue arrestado en el Aeropuerto Internacional de Miami cuando se disponía a huir y viajar a México.

VER GALERÍA

La próximo audiencia fue estipulada por el juez para el día 11 de julio. Según ha trascendido, esa vista legal servirá para evaluar el estatus del caso y dar la oportunidad a ambas partes para que soliciten más tiempo para definir su estrategia en los tribunales.

Más notas como esta:

-El actor Pablo Lyle enfretna cargos por homicidio involuntario

-Conoce a Pablo Lyle, el actor que está en boca de todos

Protagonizará serie en Netflix

Tras su difícil situación legal, la carrera profesional de Pablo Lyle se ha visto afectada. Luego del nefasto incidente, los productores de la película Instrucciones para su, proyecto que Pablo protagonizaba, anunciaron que sería reemplazado por otro actor.

Sin embargo, el proyecto que tenía pendiente con Netflix, Yankee, sí verá la luz muy pronto y la serie se estrenará durante el segundo semestre de este año.