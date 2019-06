Sin duda alguna, Aislinn Derbez es una de las estrellas más transparentes del mundo del espectáculo. A través de sus redes sociales suele mostrarnos detalles de su intimidad y hablar sin tapujos de varios temas. Justo como lo hizo en su más reciente publicación, en la que se sinceró con todos sus seguidores y habló de la difícil etapa que ha enfrentado en las últimas semanas, al tener que mezclar sus compromisos laborales, con los profesionales.

VER GALERÍA

Junto a una postal, en la que muestra se le ve muy feliz al lado de su marido, el guapo actor Mauricio Ochmann, y de su hijita Kailani, la actriz escribió un mensaje en el que expresó su sentir sobre la importancia de procurarse a uno mismo y a los que más nos importan, y encontrar el equilibrio entre el trabajo y la familia. “Que fácil nos dejamos apantallar por fotos cómo esta. Pensando que la vida de los demás es perfecta y que la nuestra no. Me parece importante de vez en cuando hablar de lo real y no sólo quedarme en la utopía (por no decir falsedad) de estas redes sociales”, agregó.

VER GALERÍA

La hija de Eugenio Derbez continuó hablando de lo complicadas que han sido las últimas semanas para ella, en las que la carga de trabajo le han impedido disfrutar de su familia. “Qué fácil es perderse y qué difícil es cuidarse a uno mismo. Mis últimos meses han sido rudos, de trabajo en exceso, de mudanzas, de exigirme a hacer y resolver más de lo que puedo, de pésimo humor, desequilibrio, cero tolerancias, sin poder estar presente, culpabilidad por todo lo anterior, etc”, dijo.

VER GALERÍA

Aislinn admitió que no ha sido la primera vez en la que se ha sentido así y que incluso le pasa más desde que se convirtió en mamá y de lo difícil que en ocasiones resulta ser un adulto. “Me he dado cuenta que la disciplina que requiere amarse, cuidarse a uno mismo y estar en tu centro es muy grande y que lo más fácil es perderse. ¿Por qué? No se. Pero así funciona este mundo y requiere de ser muy guerrero para salir bien librado de aquí. Yo creía que entre más grande (de edad) y más resuelta estuviera mi vida todo sería más fácil, y es todo lo contrario”.

Más notas como esta:

- Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann celebran su tercer aniversario de casados

- Mauricio Ochmann y Kailani sorprenden a Aislinn Derbez por el Día de las Madres

Lo que realmente importa

En su mensaje, la artista también reconoció que para lograr el equilibrio en todas las facetas de su vida, es necesario hacer un alto y prestar atención en todo aquello que creemos que debemos trabajar de nuestra persona, por lo que ha tomado la decisión de hacer un alto y tomarse un tiempo para disfrutar de su vida y su familia.

VER GALERÍA

“Vuelvo a regresar a mí misma, a darme mis espacios, a ser más agradecida con lo que sí tengo, a ir a mis terapias, a ser disciplinada con lo que me hace sentir bien (que ah como cuesta con hijos), y a darles calidad de tiempo y estar más presente con los que más amo (qué es lo único que realmente vale la pena después de todo). Cuántos no trabajamos y nos exigimos en exceso para que “algún día” podamos relajarnos y disfrutar los frutos de ese esfuerzo. Pero “ese día” jamás llega. ¿Por qué no mejor pensar que “ese día” ya es hoy?”, finzalizó.