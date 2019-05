No hay prisa por llegar al altar para Jennifer López y Alex Rodríguez . La artista está a punto de fungir como juez en World of Dance, de terminar las filmaciones de su siguiente película y de preparar su gira para el verano. Entonces ¿cómo marchan los planes de boda con su prometido? “Todo va bien”, dijo JLo a Entertainment Tonight . “Creo que tenemos un año bastante ocupado frente a nosotros, así que, ya sabes, lo tomamos con calma.” Jennifer, de 49 años de edad, y Alex, de 43, quieren asegurarse de que las cosas se hagan bien antes de casarse.

Jennifer López y Alex Rodríguez tienen la planeación de su boda en el primer lugar de su lista de actividades. Foto: @jlo

“No tenemos prisa. En verdad sentimos que esta relación va a durar para siempre, de manera que nos tomaremos nuestro tiempo y lo haremos bien. Y no lo haremos apresurados”, reveló la artista. La planeación del It’s My Party Tour no ha sido relegada por completo al segundo sitio. La intérprete de El Anillo agregó que ha buscado recintos y vestidos de novia desde que su amado le propuso matrimonio. La ex estrella de la MLB se comprometió con Jennifer en marzo de este año, durante unas lujosas vacaciones en las Bahamas.

A-Rod ejecutó a la perfección su plan para sorprender a la cantante, después de dos años como pareja. La estrella de los Yankees de Nueva York confesó que se sintió “nervioso y emocionado” con la propuesta de matrimonio. Después de seis meses de planeación, Alex se aseguró de hacerlo bien ensayando la gran pregunta en tres ocasiones con su asistente. “Lo planeé durante alrededor de seis meses. Antes de postrarme sobre una rodilla y comprometerme, lo ensayé durante tres días seguidos porque quería que el ocaso fuera perfecto”, comentó en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

La jueza de The World of Dance y la estrella de la MLB dicen que “no tienen prisa” para llegar al altar