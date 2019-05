Marco Antonio Regil y la misteriosa mujer con la podría darle una oportunidad al amor

Tras varios años de soltería y en medio de un receso de la televisión, Marco Antonio Regil parece estar disfrutando de un buen momento en su vida, tanto, que incluso ha confesado que está dispuesto a abrirle las puertas al amor e iniciar una nueva relación, pues ya ha pasado algún tiempo de que el guapo presentador se enamorara por última vez.

Y al parecer va por buen camino, pues el presentador fue captado, durante la inauguración de un restaurante vegano en la ciudad de Guanajuato, México, junto a una misteriosa mujer con la que se la pasó toda la noche en un plan muy cariñoso. El mismo Marco Antonio ha confirmado que se encuentra en vías de enamorarse, pero se declaró aún soltero.

“Es complicado”, dijo el mexicano a las cámaras del programa Ventaneando. “Estoy con una amiga, nos estamos conociendo, soltero sí oficialmente, pero conociéndola”, agregó, dejando entrever que su corazón se encuentra muy contento en estos momentos y que si todo sale bien, próximamente podría dejar la soltería.

Ante la insistencia de los medios de saber más de su acompañante y sobre si ya es su novia, Marco Antonio fue contundente. “Soltero ya llevo un buen rato y definitivamente estoy abriéndole el corazón a México”, dijo entre risas nerviosas y pícaras dando algunas pistas de que en efecto, el amor entre él y su misteriosa acompañante poco a poco comienza a surgir.

Lo que busca en una mujer

El corazón de Marco Antonio Regil ha estado vacante por algún tiempo y aunque siempre ha estado abierto a enamorarse, reconoce que a su edad no es tan fácil elegir a la persona con la que quieres pasar tu vida, ¿por qué? Él lo explica. “Cuando pasas de los 40 y no te has casado, te vuelves muy exigente. Más que exigente como muy específico, porque me conozco muy bien y sé lo que me gusta y lo que no me gusta”, dijo a las cámaras de Mezcal TV.

Es por eso que el ahora conferencista tiene muy claro lo que busca en una persona para convertirse en su pareja y formalizar una relación. “Una mujer a la que yo admire mucho, no tenemos que ser iguales, pero si compartir ciertas cosas básicas, la lectura, el amor por el crecimiento personal, el amor por los seres humanos, por los animales, por el planeta, una mujer consciente… que no se comiera a los animalitos”, agregó.