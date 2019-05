Myrka Dellanos no podría sentirse más plena, pues recién cumplió 54 años. Para hacer de este cumpleaños algo inolvidable, la guapa periodista viajó a Miami para celebrar esta nueva vuelta al sol al lado de su única hija, Alexa Dellanos. Aprovechando el descanso por el Memorial Day, madre e hija la pasaron de lo mejor y aprovecharon cada minuto juntas, pues hay que recordar que Myrka vive en Los Ángeles, mientras su hija reside en Miami.

Por lo que Myrka dejó ver, pasó un cumpleaños increíble al lado de su hija y por supuesto de sus fieles seguidores, quienes desearon lo mejor para ella. La periodista compartió un clip corto en el que aparece con unos simpáticos detalles de cumpleaños y escribió una breve –pero muy puntual—reflexión, en la que expresaba lo bendecida que se sentía por cumplir un año más de vida: “Gracias Dios por un año más. ¡Vemos que me aguarda mientras la aventura continúa! ¡Feliz cumpleaños a mí!”.

Su hija Alexa no dejó de felicitarla y le dedicó unas emotivas palabras, además de compartir una foto de ambas en la que se ven divinas. “¡Feliz cumpleaños a la más dulce, inteligente y hermosa mamá! Nuestro lazo es irrompible y estoy muy orgullosa de ser tu hija”. La joven de 25 años le expresó su total gratitud por haber hecho de ella una chica valiente: “Gracias por el amor incondicional y por educarme para ser una mujer inteligente e independiente como tú. Te amo más de lo que te imaginas. ¡Salud por más cumpleaños juntas!”.

Además de la dulce felicitación de su hija, Myrka recibió otras más por parte de su excolegas de Univision. Giselle Blondet, Jackie Guerrido y Lourdes Stephen se sumaron a los cálidos mensajes y le desearon un cumpleaños feliz.

¿Qué hay de Luis Miguel y su historia juntos?

Aunque han pasado más de 14 años desde que puso punto final a su relación con Luis Miguel, de vez en cundo el tema sale a relucir y ella no tiene más remedio que responder ante los cuestionamientos de la prensa. En diciembre pasado, Myrka regresó a la televisión participando en algunas emisiones de Un Nuevo Día (Telemundo). Con motivo de ese inesperado retorno, el periodista Camilo Egaña la invitó a su show, Camilo CNN.

En ese encuentro, ambos conversaron sobre su trayectoria como comunicadora y por supuesto, el nombre de Luis Miguel no pasó desapercibido. ¿Y siguen en contacto hoy en día? Myrka despejó así las dudas: “Nosotros se puede decir que somos amigos, lo conozco, no lo veo seguido, pero definitivamente es una persona a la que le tengo cariño. Me trató muy bien, las cosas fueron bien y no terminaron por nada nefasto ni terrible. La verdad sólo la vamos a saber él y yo".