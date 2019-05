Maluma lanza un contundente mensaje a quienes lo criticaron por posar con un león bebé

No cabe duda, Maluma siempre está en boca de todos. Ya sea por sus canciones, sus sexys movimientos, sus extravagantes looks o por lo que publica en sus redes sociales. Siempre hay de qué hablar. Así quedó demostrado, luego de que el intérprete de HP publicara un tierno video en el que se le ve cargando a una leona bebé, a la que el cantante no puede evitar llenarla de besos.

El clip causó indignación entre algunos de sus seguidores, quienes sin preguntar dieron por hecho que el animalito era propiedad del cantante y le hicieron saber su descontento. La realidad es que el colombiano visitó un santuario en México, en donde rescatan, rehabilitan y cuidan a algunos felinos que se encontraban en peligro de muerte, donde pudo convivir con la pequeña leona que lleva por nombre Mala Mía.

Maluma convivió con esta pequeña leona en un refugio de México Video: @maluma

Ante las críticas y sermones que le enviaron aquellos que malinterpretaron su video, Maluma decidió aclarar las cosas y en un tono enérgico envió un contundente mensaje. “Estoy leyendo los comentarios del último post… no entiendo porque ha gente que cree que es una mascota mía. O sea no entienden que ese animal está ahí porque lo están ayudando, lo rescataron, estaría muerto si no lo hubieran rescatado”, dijo evidentemente molesto en una serie de videos que compartió en sus redes sociales.

El guapo colombiano aprovechó la oportunidad para declararse amante de los animales y para dejar en claro que jamás compraría una especia protegida. “Yo soy animalista y siempre voy a serlo y nunca voy a apoyar el tráfico de animales. Como les cabe en la cabeza que yo pueda tener un animal de estos como mascota”, sentenció. El cantante de Soltera finalizó su mensaje invitando a sus seguidores a ayudar a los animales que más lo necesitan y a no dejarse llevar por lo primero que ven, sin saber la realidad.

Amor de cuatro patas

El cantante colombiano es un gran amante de los perros, pero está consiente que cada vez que sale de gira, los animalitos quedan al cuidado de expertos, para que no sufran la ausencia de su amo. Bonnie y Clyde, dos Huskys Siberianos albinos son los hijos de Maluma – él mismo lo ha declarado- tienen su propia cuenta de Instagram @bonnie-clyde-mlm y suman más de 170 mil seguidores.

El intérprete de Felices los 4 pasó momentos muy tristes cuando murió uno de sus peludos de nombre Kilate en 2014.