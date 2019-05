América Ferrera habló muy seriamente acerca de la representación que tienen los latinos en Hollywood. Aunque, la actriz hondureña-americana goza de gran éxito en la actualidad, no siempre fue así. A lo largo de su carrera, tuvo que luchar con muchos de los estereotipos impuestos sobre los latinos. 'Esos eran los tipos de roles que existían para alguien como yo. Alguien a quien miraron y vieron como demasiado marrón, demasiado gorda, demasiado pobre, poco sofisticada', dijo America sobre los roles en los que tuvo que audicionar y que la obligaban a utilizar un acento determinado para adaptarse al estereotipo latino.

America Ferrara habla de manera inspiradora en Ted talk

'Estos roles estaban alejados de mi propia realidad o de los papeles que soñaba interpretar. Quería interpretar a personas complejas y multidimensionales, personas que existían en el centro de sus propias vidas. No recortes de cartón que sobresalían al fondo de otra persona', comentó.

A través de toda su carrera, a la actriz de 35 años se le hizo creer que su identidad era un 'obstáculo' que tenía que superar y que tenía que seguir ese juego de Hollywood para poder trabajar. 'Me esforcé al máximo para superar todas las cosas que la gente decía que estaban mal conmigo. Me mantuve alejada del sol para que mi piel no se pusiera demasiado marrón, enderezé mis rizos y me sometí por completo. Traté constantemente de perder peso, compré ropa más elegante y más cara', explicó. 'Hacía todo eso para que cuando la gente me vea, no vieran a una latina demasiado gorda, demasiado morena, demasiado pobre, y así, tal vez me darían una oportunidad".

Al final, la estrella de Sisterhood of the Traveling Pants se dio cuenta de que había un problema con la forma en que actuaba, porque era ella la que estaba cambiando y no el sistema. 'Pensé que la protección solar y los alisadores podrían provocar un cambio en este sistema de valores profundamente arraigado', dijo. 'Pero en ese momento me di cuenta de que en realidad nunca le estaba pidiendo a la industria que cambiara. Le estaba pidiendo que me dejara entrar, y eso no es lo mismo. No podía cambiar lo que la industria pensaba sobre mí, lo que la industria creía de mí'.

Para su yo más joven, América tiene algunas palabras sabias: "Si pudiera regresar y decirle algo a esa niña de nueve años que bailaba en el estudio, soñando en grande, le diría: 'Mi identidad no es mi obstáculo. Mi identidad es mi súperpoder. Porque la verdad es que soy como el mundo es. Tú eres como se ve el mundo. Colectivamente, somos como realmente el mundo se ve, variado. Y para que se reflejen eso, no es necesario crear una nueva realidad. Solo tienen que dejar de negar a la que ya vivimos", expresó.