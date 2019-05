Bárbara Bermudo volvió a contagiar de ternura a sus seguidores con una linda foto de su hija menor, Sofia. La presentadora y diseñadora compartió con sus seguidores un retrato muy especial de la pequeña de la casa: su primera foto escolar. Sofía luce muy bella en la imagen que de inmediato desató los mensajes más lindos para la niña y para su familia.

VER GALERÍA

Con un vestido azul de estampado floreado, Sofía sonríe a la cámara. Para el gran día de las fotos, su mamá le decoró el pelo ondulado en las puntas con un gran moño anaranjado que colocó de lado. "Primera foto escolar de mi Sofía. Mi rayito de sol", escribió la feliz mamá al compartir con todos la tierna sonrisa de su hija.

Notas relacionadas:

- ¡Felices 10! Bárbara Bermudo y las fotos más adorables junto a su hija mayor

- ¡Encantadora! Así es como Bárbara Bermudo se mantiene siempre feliz

Sofía entró a la escuela en agosto pasado, luego de un divertido verano junto a sus hermanas Camila y Mia. La también hija de Mario Andrés Moreno estaba muy emocionada por su nuevo salón de clases, tanto que hasta se levantó muy temprano para conocer a su maestra y compañeros. "Se levantó a las 6:30 de la mañana", dijo el feliz papá a la profesora.

VER GALERÍA

Con el tiempo Sofía, sus papás y sus hermanas se acostumbraron a la nueva rutina familiar en la que la menor de la casa ya tiene una responsabilidad. Al principio, Bárbara Bermudo contó cómo fue ese primer día de clases para ella. "Creo que Sofia me extraño mucho porque así me recibió. Hoy fue su primer día en la escuelita y aunque fue solo mediodía, se me hizo una eternidad", explicó.

Bárbara Bermudo y un tierno #TBT de su hija

Quizá la primera foto escolar de Sofía le trajo muchos recuerdos a Bárbara Bermudo, pues luego de compartir la foto más reciente de la niña, en la cuenta de sus hijas publicó un tierno #TBT de cuando Sofía era más pequeña.

VER GALERÍA

"Hace un par de meses", escribió la presentadora sobre la foto de su hija. Sofía aparece en la imagen de casi un año de edad, con un vestido primaveral estilo jumper de mezclilla en la parte superior, y una falda floreada.

La pequeña de la casa ha obsequiado momentos inolvidables a su familia, como aquella ocasión en la que se "robó" los zapatos de mamá para caminar muy coqueta por toda la casa. O la tierna batalla matutina que libró con mamá el día que no quería ir a la escuela y prefería quedarse en casa a dormir un poco más.

Loading the player...

Así como Sofía, las hijas mayores de Bárbara Bermudo y Mario Andrés Moreno los llenan de dicha. Hace unos días la familia celebró el cumpleaños número 10 de Mia Andrea, la mayor de las tres niñas.

La orgullosa mamá conmemoró el día con un bello mensaje para su hija a la par de algunos consejos de vida. “Eres un diamante muy especial que hace 10 años Dios puso en mis manos para pulir y abrillantar, ese es el hermoso e inigualable trabajo que tenemos las madres con nuestras hijas para toda la vida”, escribió.