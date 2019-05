Becky G está muy enamorada de su novio, el futbolista Sebastián Lletget. La relación entre ambos jóvenes marcha de maravilla, tanto que incluso hicieron frente a rumores que señalaban que se habían casado en secreto. Y aunque las campanas de boda aún no han sonado para esta bella pareja, lo cierto es que Becky G ya ha pensado en el futuro junto a su chico, y reveló si es que piensa en casarse con él.

En una conversación con El Gordo y la Flaca, Becky G contó si es que se visualiza casada con el deportista. "Pues no estoy tratando de gastar (perder) mi tiempo", dijo con un poco de nervios ante la inesperada pregunta del reportero.

Becky G aseguró que sí lo ve en el futuro, aunque no en uno muy cercano. "Todavía somos un poco jóvenes y vamos paso por paso. Nunca sabes qué puede pasar", agregó sobre la manera en la que lleva su relación. "Creo que estar en el momento es lo más importante y si tienes esa mentalidad, pues sí, puedes llegar", dijo.

La bella relación que tienen Becky G y Sebastián Lletget está llena de momentos románticos, como la serenata que el futbolista llevó a su novia en el aniversario del día en el que sus vidas coincidieron. "El 24 de marzo nos conocimos. He estado haciendo recuerdos inolvidables desde entonces. Me haces tan feliz. Te extraño mucho y no puedo esperar para verte", escribió la cantante al publicar el video del bello detalle de su novio.

Para celebrar su segundo aniversario, Becky le dedicó un tierno y sincero mensaje al chico que robó su corazón. “Dos años y contando. Honestamente, parece que esa sonrisa no se ha borrado de mi cara desde la noche en que te sentaste frente a mí y me pediste que fuera tuya. Gracias por las risas, los gritos, el apoyo sin fin, la honestidad, la amistad y el amor”, escribió sobre los altibajos que han pasado en su relación.

“No ha sido perfecto, pero ha valido la pena. Lo que tenemos es algo que atesoro tanto, feliz aniversario. No puedo esperar para celebrar contigo en cuanto llegue a casa. He estado pensando en esto todo el día. Te extraño como una loca”, agregó enamorada.

Becky G, una chica de familia

Además de la tierna relación que Becky G tiene con su novio, la chica se lleva de maravilla con su familia. Esta semana su mamá cumplió años y para celebrar el día estuvo con ella creando bellas memorias.

"Feliz cumpleaños mi bella mamá. Ojalá hubiera pasado el día contigo. Te quiero mucho. Gracias por ser mi mejor amiga, no sé qué haría sin ti. Realmente eres especial y no puedo esperar a verte cuando vaya a casa", escribió en Instagram la cantante, junto a un par de fotos en las que sonríe con su mamá.