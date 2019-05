Una de las cosas que hacen más ilusión en los preparativos de una boda es, sin duda, el vestido de novia. Adamari López, quien próximamente contraerá nupcias con Toni Costa, está en plena organización de su gran día y ha comenzado la búsqueda del vestido perfecto para su enlace. La producción de Un Nuevo Día (Telemundo) le presentó algunos modelos, los cuales la dejaron fascinada. Además de esto, la reconocida diseñadora de novias, Rosa Clará, le envió un mensaje y aseguró que para ella y su casa de modas sería todo un placer estar a su lado en ese momento tan especial.

Desde Barcelona, Rosa Clará le envió un afectuoso saludo y la felicitó por su compromiso. Pero eso no fue todo, ya que la diseñadora se dio tiempo de analizar un poco los gustos de Adamari y reveló el tipo de vestido sería el ideal para el anhelado día. “Para nosotros sería un gran orgullo poder vestirla”, indicó la prestigiosa diseñadora.

“Podría ser una línea un poco bohemia, una línea tranquila, relajada podría quedarle muy bien. Por lo que veo, le gustan los escotes en pico que son muy favorecedor. Ella podría llevar un escote un poco sensual”, agregó Clará, quien ha diseñado vestidos de novia por casi 25 años. Para concluir su mensaje, Clará le deseó lo mejor en esta nueva etapa de su vida: “Felicidades por el matrimonio, y seguro que con muchos vestidos estará muy guapa”.

‘Ada’ se mostró súper emocionada y estuvo de acuerdo con la diseñadora, lo suyo son los escotes profundos. “Me encanta Rosa Clará y veo que me averiguó bien las cosas que me gustan porque ciertamente, el escote v es algo que me favorece, que me alarga el cuello, que me hace verme más estilizada”. También aseguró que le encantaría reunirse con ella. “Voy a ir a visitarla para ver si encuentro mi vestido perfecto para mi boda”.

Pero eso no fue todo, porque ‘Ada’ dio a los televidentes un vistazo de cómo podría ser el traje de sus sueños. Al estudio de Un Nuevo Día llegaron tres modelos luciendo diferentes trajes de novia, los cuales fueron de su agrado. De los tres, los que más le gustaron fueron dos que tenían escote v, pues según ella ese tipo de prendas son las que mejor le quedan.

Lo que sabemos de los preparativos de la boda

En marzo, la conductora de 48 años habló sobre los lugares que han considerado ella y Toni para realizar su boda ¡y vaya que tienen opciones! "Tenemos elegida una fecha y una lista de invitados que nos gustaría, pero depende de qué lugar encontremos dentro de la fecha que nos gusta. No descartamos que pueda ser en España que es en donde vive la familia de Toni. Pero está Puerto Rico que es en donde vive la mía", dijo.

La futura novia agregó un par de lugares donde también les gustaría dar el ‘sí, acepto’. "Nosotros vivimos en Miami pero nos gusta República Dominicana y nos gusta México, así que tenemos muchas opciones de lugares. Según las fechas y las opciones, decidiremos cuál escoger", agregó.