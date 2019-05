Alejandra Espinoza admite que se sometió a una nueva cirugía plástica, ¿de qué se trata?

Los fans de Alejandra Espinoza son los mejores y nada se les escapa. Así quedó demostrado recientemente, luego de que la hermosa presentadora apareciera en una transmisión especial en la que dio a conocer a los nominados a los Premios Juventud 2019. En ese evento, la mexicana apareció con una blusa neón muy escotada con la que lucía de lo más guapa y mejor que nunca. Sin embargo, hubo un detalle en el físico de Alejandra que llamó la atención de los seguidores más observadores.

A través de su cuenta de Instagram, la también actriz compartió algunas fotografías de su look de ese día y en la sección de comentarios sus fans escribieron algunos mensajes en la que la cuestionaban sobre una posible cirugía de senos, pues aseguraron haber notado una diferencia en su apariencia. Para evitar más especulaciones y poner fin a todos los rumores, Espinoza respondió a sus fans a través de un video que publicó en su canal de Youtube.

“Yo sé que les había dicho que me iba a operar las bubis, no porque quería sino porque tenía. Ya habían pasado 10 años desde que me las operé la primera vez y, aunque no parecía, tenía implantes entonces me los tenía que cambiar y efectivamente me los cambié, así que estoy estrenando bubis”, dijo la modelo explicando que no había querido decir nada, pues ha tenido problemas con uno de los implantes, pero ante la insistencia de sus ‘chuladas’ -como le dice a sus seguidores de cariño-, decidió hablar.

Alejandra continuó diciendo que la cirugía se la hizo en Colombia, aprovechando que se encontraba en el lugar por cuestiones de trabajo y porque había escuchado que los cirujanos plásticos de ese país son muy buenos. La presentadora también explicó que si bien, sus implantes son nuevos, el tamaño es el mismo a los que traía anteriormente. “El tamaño de la prótesis es igual, simplemente están más juntitas que antes, entonces ahora visualmente no se ve igual... Ahora que están juntitas se ve más bonita la ropa”, aseguró.

Siempre transparente

Alejandra Espinoza se ha ganado a pulso a sus seguidores y es que la presentadora siempre se ha mostrado muy abierta con ellos y constantemente comparte los detalles de su vida familiar y personal. Justo por el mismo medio, hace unas semanas la hermosa mexicana reveló que luego de ganar el certamen Nuestra Belleza Latina, en 2007, decidió someterse a una cirugía de reducción de senos, pues aseguró fue una característica que nunca le gustó.

“A los 16 años empecé a desarrollarme de adelante y no estaba muy contenta al respecto. Y eso fue algo muy personal porque todas mis hermanas son de bubis grandes y a todas les encanta y a mí nunca me gustaron”, dijo.