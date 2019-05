Algunos de los fans de Cardi B tendrán que esperar un poco para verla en vivo. Hace unos días la rapera pospuso un par de conciertos en Texas y Maryland por motivos médicos, que repondrá a sus seguidores en septiembre próximo. Pero ¿qué la llevó a tomar esta decisión? Al parecer, la cantante se encuentra en recuperación luego de una cirugía estética, y por indicaciones médicas debe permanecer en reposo.

VER GALERÍA

De acuerdo a E! News, la artista pospuso todas las presentaciones que tenía por lo que resta de mayo, a pesar de haber intentado cumplir con sus shows. "Después de su cirugía plástica, Cardi B regresó a su trabajo para no decepcionar a sus fans y quería cumplir con sus obligaciones", contó un allegado a la cantante.

Notas relacionadas:

- Los ’beauty looks’ de Cardi B que llegan a $6,000

- Tras anunciar su separación, Cardi B sorprende al mostrar por primera vez la cara de su bebé

Sin embargo, el reposo en este tipo de recuperaciones es esencial, por lo que su médico le sugirió mantenerse en casa. "Pero los viajes, los vuelos y las actuaciones hicieron un desgaste en su cuerpo", agregó el informante.

Por medio de un comunicado, el manager de Cardi B confirmó que la chica se encuentra bien y en casa descansando. "Cardi estaba demasiado entusiasta al volver al trabajo, no se tomó el tiempo necesario para recuperarse por completo de su cirugía", explica el representante.

Loading the player...

"Sus compromisos laborales le han hecho daño a su cuerpo y le han dado estrictas órdenes médicas para no salir al resto de sus actuaciones en mayo", agrega en el comunicado. "Está muy decepcionada porque odia decepcionar a sus seguidores. Sin embargo, les asegura que los verá en septiembre", explicó sobre las fechas que tuvo que posponer.

Cardi B, sincera sobre sus procedimientos estéticos

Si bien hoy es su manager quien informa sobre la salud y el estado actual de Cardi B, a principios de mes ella misma explicaba a sus fans lo que sucedía con ella. En una de sus presentaciones explicó que se había sometido a una liposucción para recuperar la figura que tenía antes de que naciera su hija Kulture.

VER GALERÍA

"Debería haber cancelado hoy. Realmente no debería estar actuando porque moverme demasiado me va a arruinar la lipo", dijo ante el público. Cardi B contó al mismo portal que la recuperación no ha sido sencilla, al menos no como suele aparentar. "Cuando ves a alguien que tiene lipo, piensas que solo entran al médico y sales, y te ves increíble, pero en realidad es un proceso muy largo, la recuperación. Toma un poco más de tres o cuatro meses", dijo sobre la situación que vive actualmente.

En cuanto al resultado, se sinceró sobre las cirugías y cómo no siempre resultan como la gente lo imagina. "Siempre he tenido abdominales. Soy una persona muy delgada, así que cuando extraen grasa adicional tu piel se tensa más, es como si mis huesos se estuvieran mostrando más", comentó.