J Balvin vive su sueño. No sólo cumplió su meta de ser cantante, sino que es uno de los artistas latinos más reconocidos a nivel internacional, y la prueba es la reciente entrevista que tuvo en el show de Jimmy Fallon. En una divertida charla, el presentador reconoció el éxito del cantante y los escenarios que ha pisado así como la influencia que tiene en la música latina. Todo entre risas, bromas, promesas y hasta clases de español.

Como si se tratara de un par de grandes amigos que se reencontraron luego de bastante tiempo, la química entre J Balvin y Jimmy Fallon fue de lo más natural. Detrás de cámara, ambos compartieron momentos bastante agradables que mostraron al mundo con mucha alegría, como la paciente manera en la que el colombiano le enseñó a Jimmy cómo pronunciar el nombre de su reciente tour.

Entre la conversación, el cantante invitó al presentador a Colombia, prometiendo que él mismo sería su guía turístico. Una oferta que Jimmy aceptó con una gran sonrisa. "Avísame cuando vayas a Colombia, si alguna vez lo haces, déjame ser tu anfitrión", ofreció Balvin de la manera más sincera.

J Balvin, además de llevarse de maravilla con su anfitrión, llamó la atención del público por su elección de vestuario. Muy a su estilo, portó un pantalón y chamarra de estampado colorido que completó con una playera roja. Su peinado aún se mantiene igual de colorido que su outfit, que completó con zapatos deportivos blancos en su totalidad.

Además de la entrevista, J Balvin se presentó en el estudio para cantar en vivo el tema Contra la Pared, a dueto con Sean Paul. Con un ritmo tan alegre, era de esperarse que la gente -incluido Jimmy Fallon- se contagiaran y se pusieran a bailar.

Junto a los chicos también se encontraba Tommy Mottola, quien no se perdió el momento de las fotos del recuerdo. "¿Me ayudas a cantar con J Balvin en su próxima canción?", pidió Jimmy al esposo de Thalía, quien muy seguro replicó: "Hecho".

J Balvin, el chico que inspira a sus seguidores a luchar por sus sueños

Un par de semanas atrás, J Balvin se presentó en el festival Coachella. El reguetón alegró al público del llamado Festival del Desierto, y al ver lo lejos que había llegado en su carrera, compartió una reflexión con sus admiradores.

“Mi cara cuando la gente decía que no iba a pasar de un bar en Medellín. ¡Esto va para los soñadores, para todos esos a los que les dicen locos porque ven lo que los demás no ven! Pues sigan soñando que vale la pena. Finalmente, de los cobardes no se ha escrito nada”, compartió.

