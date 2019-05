No cabe duda de que el corazón de Ana Bárbara es enorme. Para muestra la linda relación que mantiene con María y Paula Levy, hijas de la fallecida Mariana Levy, quienes a pesar de no ser hijas biológicas de la cantante, ella las quiere y procura como si fueran propias. Las dos hermanas también son recíprocas al amor que reciben de la intérprete y como un pequeño homenaje para la ‘Reina Grupera’ han cantado una de sus canciones.

A través de su cuenta de Instagram, la cantante compartió un video en el que es posible ver a sus dos hijas interpretar de lo más animadas el éxito Lo Busqué, un de las canciones más populares de Ana Bárbara. Llena de orgullo de ver a sus hermosas jovencitas muy unidas cantar sus temas, escribió: “Total, que con unos hijos que echen tantas porras me inspiro para seguir escribiendo más canciones, me dan ganas de haber tenido unos 6 más jajaja, total, muy mi vida. ¡Las amo @Paulalevyy y Marialevyy!”.

Debajo del video, que tiene más de 100 mil reproducciones, los fans de la intérprete han dejado algunos comentarios en los que han destacado la belleza de las hermanas Levy y celebran que la cantante haya adoptado -aunque sea de forma simbólica-, no solo a las dos niñas, también a José Emilio, el hermano menor de Paula y María.

Aunque María no convivió con Ana Bárbara como lo hicieron sus otros dos hermanos -pues son hijos de José María Fernández, con quien la intérprete mantuvo una relación en el pasado-, el vínculo que ha formado con ella es inquebrantable. “Siempre le digo ‘hija’, ella me dice ‘ma’ y así nos llevamos y así nos queremos, así nos aceptamos y así nos amamos…”, dijo la artista en una entrevista con el programa mexicano Sale el Sol (Imagen Televisión).

“Una madre para mi”

Para María Levy ha sido muy importante la presencia de Ana Bárbara en su vida, tanto así, que la intérprete se ha convertido en una de las figuras femeninas con más presencia en su vida. Así lo hizo saber la joven de 23 años, quien en una entrevista con el programa Un Nuevo Día (Telemundo) expresó lo que siente por la grupera. “’Lamaye’ te amo con todo mi ser para siempre”.

María continuó hablando de su relación con la cantante de Bandido y expresó: “Ana fue como una mamá para mí. Cuando dicen ‘ay si, Ana Bárbara ¿qué?’, no, o sea es como mi mamá, la adoro. Ella se echó un paquetote que no le tocaba y además de ser una mamá para mis hermanos, lo fue conmigo también. Yo me acuerdo el tiempo que pasaba con ella, en ningún momento me sentí excluida, ni incómoda, ni no parte de la familia”.