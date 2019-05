Ya no hay vuelta atrás. Kylie Jenner y Jordyn Woods no volverán a tener la estrecha relación que por años tuvieron. Su estatus de BFFs quedó fracturado luego de que Jordyn fuera captada en una fiesta en actitud cariñosa con Tristan Thompson, la expareja de Khloé Kardashian y padre de su hija, True. Si bien las chicas aún continúan en contacto, la prueba definitiva de que las cosas no volverán a ser igual sucedió hace una semana, cuando Jordyn regresó a la mansión de Kylie para empacar sus cosas y mudarse definitivamente del hogar de la joven millonaria.

Según publicó TMZ, Jordyn volvió a pisar la mansión de Kylie Jenner, pero no como una grata invitada. Después de vivir por un tiempo ahí y considerarla su casa, la joven salió de la propiedad en febrero pasado, cuando estalló la noticia que la relacionó con el cuñado de su mejor amiga.

El portal menciona que todo estuvo planeado por algunos miembros de la familia Kardashian, quienes consideraron que no era "ridículo e irrespetuoso" que las pertenencias de Jordyn aún estuvieran en el hogar de Kylie.

La empresaria hizo caso a su familia y le pidió a su ex mejor amiga que sacara sus cosas a la brevedad. Jordyn, quien asegura que entre ella y Tristan no pasó nada, aceptó y se mudó definitivamente de la casa en la que Kylie vive con su hija Stormi. Al parecer, la menos de las hermanas Kardashian - Jenner no estuvo en casa el día que Jordyn fue por sus pertenencias.

Khloé Kardashian, aún lastimada por su situación sentimental

La noticia de que Tristan Thompson y Jordyn Woods fueron pillados muy cercanos, tuvo un gran impacto en la familia. Además de provocar que Klhoé se separara de su pareja, sus hermanas la apoyaron pues se sintieron igual de traicionadas que ella.

Khloé, afectada por la situación, encontró el mejor consuelo en su hija de un año, True. Y aunque se reunió con Tristan para celebrar el primer año de vida de la niña, entre ellos no parece que vaya a haber una reconciliación.

La menor de las Kardashian recién contó que no está en busca de un nuevo amor. "No, ahora mismo no estoy viendo a nadie ni me apetece demasiado. Estoy enamorada de mi hija True y solo quiero estar con ella y disfrutar de cada momento que pasamos juntas. Sé que es una respuesta muy típica, pero estoy trabajando en mí misma y en mis necesidades, en cuerpo, alma y mente. Ahí va otro cliché de respuesta", dijo en el podcast Divorce Sucks.

Khloé prefiere mirar hacia adelante y olvidarse de lo que la lastimó en el pasado. "La verdad es que estoy muy feliz en este momento porque puedo concentrarme en lo que de verdad importa, y lo que realmente me importa es mi hija", agregó.

"No tengo prisa a la hora de volver a enamorarme o simplemente en tener una cita. Simplemente no me apetece. Pero tampoco descarto volver a enamorarme. Los sentimientos se tienen y no hay que tener miedo en expresarlos", dijo feliz de ser mamá.

