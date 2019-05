Michelle Renaud se confiesa sobre su papel en 'La Reina Soy Yo' y revela si le gustaría volver a ser mamá

Michelle Renaud se siente muy contenta después de interpretar a Yamelí en La Reina Soy Yo, la nueva teleserie de Univision que desde antes de estrenarse ya daba de qué hablar. Aunque se trató de un reto actoral, para la actriz fue una grata experiencia que le dejó grandes anécdotas y muy buenos amigos, además de la oportunidad de trabajar sin despegarse del papel que más ama: el de ser madre. En una entrevista con HOLA! USA, Michelle Renaud contó cómo se sintió durante las grabaciones y contó detalles de su día a día como mamá y si es que le gustaría tener otro bebé.

VER GALERÍA

¿Qué opinas del género musical que hay dentro de la serie? ¿Es parecido a lo polémico del reguetón?

"El género de la serie es música urbana y las letras cuentan la historia que se vive dentro de la serie. No tiene nada que ver con en reguetón que ha causado polémica".

Loading the player...

¿Qué tiene Yamelí, tu personaje, con lo que podrías identificarte?

"Me identifico con muchas cosas, pero más con que es una mujer que ha sentido dolor en su vida en algunos caminos y que ha salido adelante.

"Me identifico porque es alguien que prefiere motivarse de las cosas malas que le pasan a volverse víctima y me identifico porque es una mujer en la búsqueda de estar bien, de sentirse bien con ella misma y creo que yo también busco lo mismo.

¿Qué es lo más divertido de trabajar en una serie como 'La Reina Soy Yo'?

"Lo más divertido de trabajar en esta serie fue toda la gente con la que conviví, con la que trabajé, de los que aprendí. Me reí muchísimo con mis compañeros actores, con el de maquillaje, con el staff, con cámaras. ¡Fue muy divertido! Y lo padre como actriz fue que fue un reto actoral para mí".

Notas relacionadas:

- ¿Qué cualidades busca Michelle Renaud en un novio? ¡Ella lo revela!

- ¡A presumir la silueta! Las atractivas fotos de Michelle Renaud en bikini

¿Es difícil adaptar tu trabajo con el rol materno?

"No ha sido difícil mezclar mi rol de mamá con el trabajo porque parte de mi rol de mamá es saber darle un buen ejemplo a mi hijo y para mí un buen ejemplo es ponerme a trabajar y enseñarle a luchar por lo que quiere y a no dejar sus sueños y eso es lo que yo estoy haciendo".

¿Cuál es el mejor consejo que darías o que recibiste como mamá?

"Lo bueno es que tengo la posibilidad de llevar a Marcelo (su bebé de dos años y fruto de su pasado matrimonio con Josué Alvarado) al set y que me acompañe cuando no está en la escuela.

"Independientemente de que esté grabando o haciendo lo que sea, estoy todo el tiempo enterada de qué está haciendo mi bebé, al pendiente de su educación, en todo. No sé cómo le hago, me divido en dos".

VER GALERÍA

"El mejor consejo que daría como mamá es que nadie conoce a tu bebé más que tú, mamá, que tú lo hiciste. Que no escuchemos. Generalmente cuando nace el bebé todo el mundo quiere decirte qué comes y qué hacerle.

"Creo que, si nos dedicamos a escuchar y comprender a nuestro bebé, nos vamos a dar cuenta de que tenemos una conexión tan fuerte con ellos que no hay nada mejor para el niño y para la mamá que conocerse mutuamente sin la opinión ni el consejo de nadie".

¿Te gustaría que tu hijo, Marcelo, siguiera tus pasos en la actuación?

"No me importaría. No es que no me gustaría. Me gustaría que él lograra identificar qué es lo que a él le mueve tanto como a mí me mueve la actuación.

"Ya sea futbol, la actuación, la música, la pintura... cualquier cosa que le mueva a él me va a encantar que lo lleve a cabo. Una de las fortunas y bendiciones mayores que tengo es que trabajo en lo que más me apasiona y me encantaría que mi hijo pudiera hacer lo mismo con su vida.

¿Te gustaría volver a tener un bebé?

"¡Claro que me encantaría tener otro bebé! Mi rol favorito en la vida es ser mamá y lo más bonito que tengo en la vida son mis hermanos y me encantaría regalarle hermanos a mi bebé".

VER GALERÍA

¿Qué anécdotas te ha dejado tu papel como mamá?

"¡Todas las del mundo! Con mi hijo vivo enamorada, todo el tiempo tengo mariposas en el estómago. Me gusta verme fuerte, saber que, aunque no duerma puedo dar mi cien. Me encanta conocerlo y guiarlo.

"Algo muy chistoso es que tuve una temporada en donde me decía 'Mamá Mich' para todo. No entiendo de dónde lo sacaba y le decía que me dijera sólo mamá y él decía: 'No, mamá Mich'. También cuando juega futbol o como todas las mañanas llega y me abre un ojo y me dice: 'Hola, mamá', me despierta así".

VER GALERÍA

Lejos de las cámaras, ¿cómo es Michelle Renaud? ¿Qué hobbies e intereses tienes?

"Lejos de cámara tengo una vida completamente normal. No llevo una vida de lujos ni de cosas superficiales ni de glam ni de nada de la artisteada.

"Me encanta hacer ejercicio, ir a la montaña, ir con mis amigas, hacer ceremonias de cacao y de todo tipo. Me encanta descubrirme a mí misma y encontrar mis defectos para poderlos cambiar. Puntualizar mis virtudes, escuchar a la gente, echar la flojera. Soy muy intensa y apasionada".

¿Hay algún sueño que aún tengas en la lista de pendientes?

"Tengo muchos sueños. Me gustaría que mi trabajo me llevara a dar la vuelta al mundo. Poder trabajar en diferentes países para conocer distintas culturas en la actuación.

"Otro sueño es poder hacer que mi hijo crezca teniendo sueños y motivaciones. Quisiera poder darle todas las herramientas del mundo para que él pueda conseguir lo que quiera en la vida.

"Me encantaría algún día competir en el pole dance. Viajar mucho. ¡Tengo muchos sueños!"

VER GALERÍA

Cuéntanos cuál es tu rutina de belleza

"Consta en su mayoría de aceite de coco. Lo uso para lavarme los dientes, para desmaquillarme ojos y cara. Para hidratarme el cuerpo, a veces lo uso en las puntas del pelo.

"Mi rutina consta en desmaquillarme con aceite de coco, lavarme con agua y dormir siempre con la cara lo más limpia posible. ¡Siempre, siempre!".