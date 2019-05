La emotiva reacción de Laura Pausini ante la visita sorpresa de sus padres en su cumpleaños 45

Laura Pausini recibió la mejor sorpresa del mundo para celebrar su cumpleaños número 45. A la cantante italiana, su esposo Paolo Carta y sus amigos le organizaron una divertida fiesta de cumpleaños y, aunque se trataba de una fiesta sorpresa, Laura sospechaba que algo traían entre manos. Lo que jamás imaginó fue encontrarse con un grupo de invitados muy especiales, entre ellos sus papás, que la hicieron llorar de la emoción.

Los padres de Laura Pausini volaron desde Italia hasta el hogar de la cantante para estar junto a su hija en este día tan especial. Al verlos, Laura no daba crédito a que fuera real y corrió hacia ellos para abrazarlos. Según contó ella misma, tenía tiempo que no los veía y los planes de reunirse a corto plazo no parecían concretarse.

Además de sus padres, un grupo de amigas de Laura Pausini también atravesaron el mundo para reunirse con ella. "Este es el momento en el que descubro que mis padres y mis mejores amigas de la escuela me han sorprendido y han llegado a mi cumpleaños desde lejos", escribió la ex coach de La Voz.

"No he visto a mis padres en mucho tiempo, así que me emocioné mucho. ¡Ayer fue un hermoso cumpleaños!", agregó emocionada, aunque bastó con ver su rostro para entender exactamente su alegría. Y era de esperarse, pues en varias ocasiones la cantante ha demostrado en su perfil de Instagram lo mucho que sus padres significan para ella.

Un cumpleaños para recordar lleno de sorpresas y baile

La fiesta de Laura Pausini estuvo decorada en tonos rosados y con brillos. en un divertido juego de palabras, la temática fue musical, haciendo referencia a un disco de acetato de 45 revoluciones. Y para recordar este día aún por más tiempo, hubo playeras personalizadas en color negro, con un círculo en medio y el número 45, tal como las placas musicales.

A este festejo no pudieron faltar las dos personas más importantes en la vida de Laura: su esposo Paolo Carta y su hija Paola. En todo momento, madre e hija estuvieron bailando con las amigas de Laura, quienes no se separaron de la pista de baile por nada.

El jueves, justo el día en el que Laura cumplió años, hizo un llamado a la nostalgia con una foto de su infancia. "Feliz cumpleaños a mí. A mí que he estado corriendo sin parar desde que era pequeña. Soy perezosa para muchas cosas, pero nunca al buscar lo que la vida puede enseñarme", escribió junto a una foto de ella en bicicleta, de entonces entre 12 y 13 años, con un look bastante distinto al actual pero con una sonrisa genuina.

Con una nueva etapa en su vida, agregó lo que desea para ella misma en este cumpleaños. "Nunca cansarme de ser curiosa y sonriente. Y también se lo deseo a ustedes, porque los cumpleaños son más hermosos si se celebran juntos", concluyó.

