Dos años atrás, Gelena Solano y Steve Cutuli se daban el "sí, acepto" en una bella ceremonia celebrada por todo lo alto en Nueva York. El día está marcado de forma especial en el calendario de la pareja y de los admiradores de la reportera de El Gordo y la Flaca. Para recordar ese gran día, Gelena no sólo envió un mensaje a su esposo por este tiempo juntos, sino que también reveló qué es lo que no le gusta de ser una mujer casada.

"Parece mentira que hoy cumplimos dos años de aniversario de matrimonio", escribió Gelena al lado de una de las decenas de fotografías del gran día, en la que luce su bello vestido blanco y posa con su esposo con un fondo lleno de flores.

Gelena, además, resaltó las cualidades que hay en su vida en pareja, mismas que podrían ser la clave para mantener un matrimonio feliz. "Gracias a mi esposo Steve por el apoyo, lealtad por tu cariño, comprensión y por hacerme creer en el amor", agregó feliz la reportera.

Pero no todo ha sido fácil para ella en el papel de esposa, pue reveló qué es lo que no le ha gustado de estos dos años, y no tiene nada que ver con Steve. "Lo que menos me gusta es que tengo que cocinar de vez en cuando", dijo en El Gordo y la Flaca al recordar el día de su boda.

Aunque sí le gusta cocinar, lo que no le agrada es tener que limpiar después de crear algunos platillos. "Lo que no me gusta es toda esa limpiadera. Tengo una señora que me ayuda, pero hay veces que tengo que hacerlo", contó sobre su día a día. Fuera de eso, Gelena Solano vive plena al lado de Steve Cutuli. "Estoy sumamente feliz. Creo que han sido dos años de crecimiento a nivel personal como profesional", dijo recordando lo vivido en este lapso.

Un festejo que ni el clima pudo detener

La pareja se juró amor eterno en un día lluvioso en Nueva York, una coincidencia que notó Gelena este 13 de mayo, cuando la lluvia volvió a cubrir la ciudad justo en su segundo aniversario. "Eso significa felicidad. Es una bendición", dijo segura a Lili Estefan y Raúl de Molina.

Pero la lluvia de hace dos años no evitó que la pareja uniera sus vidas frente a sus familiares y amigos más cercanos. Así como no evitó que dos años después, la pareja celebrara su segundo aniversario fuera de su hogar.

"Ya en casita luego de cenar celebrando nuestro segundo aniversario", escribió Gelena junto a un breve video en el que ella y su esposo se felicitan mutuamente por su día especial. En el clip se les puede ver bien abrigados después de entrar a casa y evitar las gotas de lluvia que esta semana decoran la Gan Manzana.

Por haber caído en lunes, Gelena y Steve celebraron juntos su aniversario el fin de semana. Aunque no revelaron en dónde se encontraban, una foto en un restaurante fue suficiente para compartir con sus seguidores la alegría de este festejo. "Celebrando el fin de semana de nuestro aniversario de dos años (este Lunes). Mil Gracias por el cariño y por ser parte de esta unión", anotó Steve junto a la imagen.