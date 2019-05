William Levy quiere volver a las telenovelas y estas son sus condiciones para hacerlo

Han pasado casi cinco años desde que vimos a William Levy protagonizar el melodrama La Tempestad (Televisa), su última telenovela antes de emprender el complicado camino a la conquista del público de habla inglesa y de hacerse de un nombre en el competido mundo cinematográfico de Hollywood. Y aunque poco a poco se ha hecho destacar en el cine de Estados Unidos, parece que el guapo cubano comienza a sentir nostalgia por sus épocas de galán de telenovelas y de hecho ha expresado su deseo de volver a ese tipo de producciones.

Así lo hizo saber durante una entrevista con el programa Hoy (Televisa), en donde reveló las razones que lo mantienen alejado de la pantalla chica y sus deseos de volver a conquistar a su público telenovelero. “Las historias (de las telenovelas) son románticas, yo de vez en cuando soy un poco romántico y hace rato no he podido hacer algo así y lo extraño mucho, lo extraño de verdad muchísimo”, comentó.

Sobre si existe la posibilidad de volverlo a ver en la pantalla chica y sobre los rumores que rodean su retiro de la televisión, el actor fue muy claro. “A mi no me ha llegado (ninguna oferta de telenovela) nada de eso. Quizás porque saben que he estado enfocado en el cine. Pero no es como uno que otro dice que yo no quiero trabajar acá, eso no es cierto, ¿sabes? Yo quiero trabajar acá muchísimo, simple y llanamente no se ha encontrado la oportunidad todavía”, dijo.

A pesar de no haber recibido alguna oferta nueva para protagonizar o participar en un melodrama, William está dispuesto a regresar a la televisión, siempre y cuando se cumpla con ciertos requerimientos. “No quiero regresar a hacer algo en donde me meten a un foro 11 meses del año, 12 horas al día, seis días a la semana, no es lo que quiero buscar. Pero si se da algo más corto donde pueda estar cinco meses, obviamente lo haría”, confesó al matutino.

Y es que el guapísimo protagonista de la telenovela Sortilegio no quiere perderse ningún momento de la vida de sus dos hijos, Christopher y Kailey, frutos de su relación con la hermosa actriz Elizabeth Gutiérrez. "Por ellos es que hice la decisión que tomé, por ellos. 11 meses trabajando, 12 horas al día, no te deja tiempo de estar con ellos. Mi niño tenía 8 años, mi hija tenía cuatro años, quería aprovechar esos añitos de niñez que tienen ellos, de verlos correr, porque ahora ya no corren, ahora ya están en lo suyo”, agregó.

¿Qué sigue para William?

El rubio cubano poco a poco ha comenzado a destacar en el mundo de Hollywood. Lo hemos visto deslumbrar en la pista de baile de Dancing With the Stars, además de participar en películas como Resident Evil. Sin embargo, el actor también está por debutar como productor en una película de la cual él mismo escribió el guión y que está basado en un libro que le gusta mucho.

“Logramos comprar varios derechos de libros que me gustaron mucho. Acabamos de producir mi primera película como productor y guionista, se llama En Brazos de un Asesino, basada en el libro Killing Sarai”, confesó.