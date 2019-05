Parte de la alegría de Francisca Lachapel es su próxima boda con su prometido Francesco Zampogna. La pareja se comprometió en diciembre pasado y desde entonces la presentadora de Despierta América ha sido más abierta sobre su relación, tanto que disfruta de contar algunos detalles de su día a día durante el show de Univision. Uno de ellos, sobre cómo se lleva con su suegra.

Luego de escuchar a Susana Zabaleta y lo poco que le gusta celebrar el Día de las Madres, Francisca contó que para ella el día es mucho más ameno. Incluso reveló que el fin de semana disfrutó de la compañía de la mamá de su prometido.

"Yo me pasé el fin de semana mi suegra. A mí me encanta estar con ella", dijo contenta. Sobre la teoría de que las mujeres se llevan mal con la madre de sus parejas, la ex Nuestra Belleza Latina agregó: "No creo que sea una verdad absoluta. Es una pelea que se inicia de la nada", explicó.

Al no tener cerca de su hogar a su mamá, Francisca, además, reveló que la madre de su prometido es un amor con ella. "La mamá de Francesco es como mi mamá que me cuida y me apapacha", dijo feliz.

Francisca Lachapel no es la única que tiene una buena relación con la mamá de su pareja. En esta plática, Ana Patricia Gámez agregó que también pasó las celebraciones del Día de las Madres con su suegra. Contentas por cómo es su vida familiar, ambas chicas enviaron saludos a sus suegras y les dieron los buenos días con un mensaje de texto.

Francisca Lachapel y sus preparativos de boda

Aunque pasar por el altar junto al hombre de su vida es algo que la emociona demasiado, los preparativos de la boda de Francisca y Francesco aún son pocos. Semanas atrás, la presentadora contó que no había tenido tiempo de planear el gran día, pues estuvo demasiado atareada con trabajo.

Entre bromas, dijo que lo único que tenía seguro era "el novio". Y fue quizá uno de los segmentos de Despierta América lo que la animó a hacer tiempo en su agenda para hacer realidad la boda de sus sueños.

Francisca se probó un par de vestidos de novia frente a las cámaras del matutino. Uno de los modelos era de corte sirena mientras que el otro tenía un diseño más tradicional. Ambos la conmovieron y las lágrimas de felicidad no se hicieron esperar. Quizá es una pista del tipo de vestido que la dominicana llevará el día que dé el "sí, acepto" a su amado.

Las dudas en torno a esta esperada boda aún son muchas. Además del vestido, no se sabe quién será la dama de honor de Francisca, aunque muchos de sus fans apuestan por una de sus compañeras de Despierta América. Unos más confían en que la amiga que la acompañe al altar, será de Nuestra Belleza Latina, la competencia que cambió su vida.