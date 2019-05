El pasado 7 de mayo, J Balvin festejó su cumpleaños número 34. Para esta ocasión especial, el colombiano tuvo varios festejos en los que lo pudimos ver acompañado de uno de sus grandes colegas y compatriotas, el cantante Maluma, así como de otros rostros famosos. Sin embargo, ninguna de sus celebraciones llamó tanto la atención como la que el intérprete de Bonita presumió en sus redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, J Balvin compartió un simpático video en el que se le ve a punto de disfrutar un gran trozo de carne. Lo interesante del asunto es que, el manjar que el cantante estaba a punto de disfrutar fue preparado nada mas y nada menos que por el chef turco Nusret Gökçe, mejor conocido en redes sociales como Salt Bae -que se ha hecho viral por su peculiar manera de preparar y servir sus platillos-.

Por su eso fuera poco, el filete del reggaetonero estaba bañado en polvo de oro de 24 quilates, por lo que seguramente el festejo salió un poco más caro de lo que se imaginó. Como sea, al colombiano se le ve feliz en el cilp compartido en su cuenta de Instagram, en donde se puede ver justo el momento en el que Salt Bae pone sal a su filete de la forma que solo él sabe y que lo ha hecho tan popular.

Al ser una fiesta de cumpleaños no podrían faltar las velitas, y pues sí, el pedazo de carne dorada de Balvin también tenía una gran bengala que anunciaba el festejo del guapo artista.

En su mejor momento

J Balvin llega a los 34 años en medio de un momento de su carrera muy importante. Y es que el cantante ha conquistado los escenarios del mundo y uno de ellos fue el del famoso festival de Coachella, convirtiéndose en el primer intérprete de reggaetón en presentarse en esa importante cita.

Desde ese momento de gloria, el colombiano compartió un emotivo mensaje con todos sus fans, en el que los invitó a no perder su capacidad de soñar, pues les aseguró, cada uno de sus deseos se cumplirá. “Mi cara cuando la gente decía que no iba a pasar de un bar en Medellín. ¡Esto va para los soñadores, para todos esos a los que les dicen locos porque ven lo que los demás no ven! Pues sigan soñando que vale la pena. Finalmente, de los cobardes no se ha escrito nada”, compartió.