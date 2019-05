Emme, la hija de Jennifer Lopez y Marc Anthony, sorprende por su gran talento para cantar

No cabe duda de que los hijos de Jennifer López y Marc Anthony heredaron el carisma, pero sobre todo, el impresionante talento de sus papás. En el pasado, ambos artistas han presumido del increíble potencial artístico de sus dos pequeños, dejando en claro que próximamente podríamos verlos seguirles los pasos a sus famosos papás. Y por si lo dudaban, la cantante se ha encargado de demostrar que su hija podría incluso superarla, al compartir tan solo una probadita de la capacidad vocal de su pequeña.

A través de su canal de Youtube, la intérprete de On The Floor publicó un increíble video en el que muestra como preparó su presentación para el programa Today Show, que se transmitirá próximamente. Y aunque todos los detalles sobre el detrás de cámaras son impresionantes, nada ha dado más de qué hablar que el tierno momento en el que la jovencita de 11 años demuestra de lo que está hecha.

Mientras su hermosa mamá ensaya con su entrenador vocal, Emme se roba la atención al interpretar una canción de una forma que solo los profesionales podrían hacerlo. Acompañada de tan solo el piano, la bella niña hace gala de su gran talento y deja sin habla a los presentes, e incluso a la misma JLo, quien conmovida es testigo de la gran interpretación a capella de su retoño.

Al finalizar su gran momento, Jennifer no hace más que abrazar a su hija, en señal de que está muy orgullosa de ella. Un fragmento de ese video también ha sido compartido en su cuenta de Instagram, en donde la emoción de sus fans ha invadido la sección de comentarios del post. “Emme me ha hecho llorar con su interpretación”, escribió uno de los seguidores de JLo. “¡Qué gran talento! No cabe duda, de tal palo, tal astilla”, apuntó otro.

Una niña que sabe lo que quiere

Al ser hija de una celebridad de la talla de Jennifer Lopez, es normal pensar que su vida no es tan ordinaria como la de otros niños. De hecho, la cantante en más de una ocasión llegó a creer que lo mejor para sus chicos era educarlos en casa, sin embargo, nunca imaginó que la pequeña Emme se opondría a esta idea y le pediría a su mamá ir a una escuela común, como todos los demás.

En una reciente entrevista con el programa Un Nuevo Día (Telemundo), JLo habló del momento en el que tuvo que hacer frente a la petición de su retoño y cómo lo vivió. “Fue muy difícil, a mi me encanta que ellos estén conmigo siempre”, dijo la también actriz. “Ahora tengo que pensar qué voy hacer, tengo que hacer una transición, pues ellos ahora están en la escuela… es una decisión difícil, pero tengo que hacer lo mejor para ellos. Yo creo que en este momento es lo mejor para ellos”, agregó.