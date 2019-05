¿Cómo es en realidad la relación de Silvia Pinal con las chicas de su familia? Ella lo revela

La familia de Silvia Pinal fue el centro de atención hace unas semanas, cuando Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, hizo varias declaraciones sobre la relación entre las chicas del clan. Silvia Pinal habló sobre esa situación y muy a su estilo dio su propia opinión sobre qué es lo que sucede con sus nietas.

Después de que varios medios confirmaran que Silvia Pinal tiene en Michelle Salas a "su favorita", la matriarca explicó cuál es su relación con Frida Sofía. “A Frida casi no la veo yo, siempre está en Estados Unidos o en otro país, o sea, ahí la tienen que buscar a ella y no, nos hablamos. Más bien nos escribimos”, expresó a varios medios en un estreno teatral en México.

En cuanto a las declaraciones que la joven hizo en sus Instagram Stories, la actriz aseguró: “Y yo no la pongo en orden porque no me entero y si me entero me hago pato, yo no me meto en esos rollos"

Para no levantar polémica, la también cantante contó que en la famili sí tiene a sus consentidas, aunque no quiso revelar quiénes son. "Yo tengo tres consentidas y no les voy a decir quiénes son, no porque me van a regañar”, dijo con humor.

Semanas atrás, Silvia Pinal confirmó que en Michelle Salas encuentra más similitudes, por lo que se llevan de maravilla. "La quiero mucho (…) Es muy estilista, muy cuidadosa con sus cosas, le gusta lo bueno y es muy bonita", dijo en una entrevista para el programa de TV, Montse y Joe.

La actriz de 87 años, que estuvo hospitalizada por neumonía, agregó: "Le gustan las cosas que a mí me gustan y es muy trabajadora. Se gasta su lana, se compra zapatos bellísimos".

Silvia Pinal, abierta a hablar de la salud de Alejandra Guzmán

Siempre de buen humor y respetuosa con la prensa, Silvia Pinal respondió a las preguntas de los reporteros, aún cuando se trata de temas delicados, como las especulaciones en torno a la salud de su hija, Alejandra Guzmán.

En días pasados se decía que la rockera mexicana habría cancelado algunas de sus presentaciones para someterse a un procedimiento quirúrgico. La cantante siempre ha sido abierta respecto al tema, del que habló hace poco para Al Rojo Vivo.

Aunque no ha sido un camino fácil para la también hija de Enrique Guzmán, su mamá asegura que no hay nada malo con su salud. “Alejandra está bien, no la he visto porque no está aquí en México, pero está bien, fue a ver al doctor que le corresponde y se siente perfecta, Bendito sea Dios”, dijo con optimismo.