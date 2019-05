Actualmente, Alejandra Espinoza es uno de los rostros más conocidos de la televisión hispana y a lo largo de los años ha construido una sólida carrera en el mundo del entretenimiento. Pero no siempre fue así, ya que tuvo que trabajar muy duro para abrirse camino en la farándula. En su canal de YouTube, la reina de Nuestra Belleza Latina (NBL) compartió cómo fueron esos primeros años de su formación en las pasarelas e hizo duras confesiones sobres las penurias económicas que vivió, pero que, al mismo tiempo fueron una de sus grandes fortalezas.

Alejandra Espinoza en su coronación como Nuestra Belleza Latina 2007. Foto: Getty Images

Antes de ganar la corona de NBL en 2007, la modelo originaria de Tijuana trabajó en un restaurante de comida rápida y al mismo tiempo perseguía su sueño en Nuestra Belleza México, concurso en el que representó a su estado natal, Baja California. “A mí me tocó ser Nuestra Belleza Baja California y trabajar en Mc Donald’s en Estados Unidos. Yo tenía que trabajar porque en México me dieron una lista de cosas que tenía que llevar y yo no tenía dinero. Yo trabajaba y trababa de juntar (dinero) para irme lo mejor preparada al concurso”.

Indicó que, gracias a ese concurso, tuvo la oportunidad de subirse a un avión y recordó una anécdota muy curiosa. “Íbamos para la Ciudad de México, y estando en el aeropuerto –que era la primera vez que me subía a un avión—y me dijeron ‘son $200 dólares de sobre equipaje’”.

‘Ale’ contó que se sintió un poco intimidada porque la compañera con la que compartió cuarto llevaba un guardarropa increíble. "Mi rommate era de Yucatán creo, llevaba unos vestidos espectaculares. Yo le preguntaba, ‘¿y esos tú los compraste?’ y me decía: ‘No, me los dio el gobierno de Yucatán’”. La presentadora indicó que, desafortunadamente, el gobierno de su estado no la apoyó como era debido.

Once años después de ganar la corona, 'Ale' se convirtió en una de las presentadoras más carismáticas de Univision.

Pero no solo había una brecha económica entre ella y otras de las concursantes. Alejandra reconoció que desconocía sobre varios aditamentos de belleza. “Yo no sabía que eran las extensiones, que existían las extensiones de pestañas. Me tocó llegar allá y ver a estas muchachas espectaculares… y yo llegué con las puras ganas”.

Más notas como esta:

- Alejandra Espinoza habla abiertamente sobre sus cambios físicos

- De presentadora a ¿villana de telenovelas? Alejandra Espinoza podría ser la nueva 'Rubí'

Los momentos duros hasta en la ronda de preguntas

Pero eso no fue todo lo que vivió en aquella competencia, ya que pasó un mal momento al momento de las preguntas elaboradas por el jurado. Según ella, a todas las concursantes les entregaron una lista con unas 30 preguntas y había un en específico que a ella le causaba mucha duda ¡y fue justamente esa la que le hicieron en el certamen! “Que mala suerte que de todas las preguntas que había, me tocara esa. Era algo como del ecosistema, no lo recuerdo bien. No la entendí”.