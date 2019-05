El tierno momento de el esposo de Jacky Bracamontes con Emilia, una de sus mellizas

El pasado 20 de diciembre, la hermosa Jacqueline Bracamontes dio la gran noticia del nacimiento de sus hermosas mellizas Emilia y Paula. En medio de la emoción por la llegada de sus pequeñas, los orgullosos papás han compartido con todos sus seguidores los tiernos momentos que viven al lado de las recién nacidas y sus otras bellas princesas: Jackyta, Carolina y Renata. Recientemente, el marido de la actriz, el piloto de carreras Martín Fuentes, ha robado los corazones de sus seguidores al publicar un tierno video en donde la protagonista es una de las hermosas bebés.

A través de su cuenta de Instagram, el esposo de Jacky compartió un clip en el que se le ve bañando a la lindísima Emilia, quien parece disfrutar del agua y de los cariños de su papá. En el video, es posible escuchar al piloto cantarle algunas canciones a su pequeña, mientras ella escucha con atención y se relaja en su tina. “Uno de los amores de mi vida disfrutando de su baño”, escribió Martín junto al video que ya rebasa las 99 mil reproducciones. “No todo hombre exitoso es un buen padre, pero un buen padre siempre será un hombre exitoso”, continuó en su mensaje.

Los seguidores de esta linda familia se mostraron muy enternecidos por el tierno momento padre e hija y debajo de la publicación, les hicieron llegar lindos mensajes. “Qué linda familia. Sin duda alguna eres un gran ejemplo para otros papás”, comentó uno de sus followers. “Eres un excelente padre y un gran apoyo para Jacky. ¡Felicidades por la hermosa familia que han formado!”, comentó otro.

Para Jacky y su marido ser padres se ha convertido en la experiencia más linda de su vida y no cambiaran por nada en el mundo el verlas reír, jugar y hacer travesuras. “Las risas y carcajadas de mis hijas me llenan el alma”, dijo Jacky a nuestra revista hermana ¡HOLA! México en una entrevista en la que presentó en exclusiva a sus recién nacidas, de mano de Martín y sus tres bellos retoños.

Una madre 24/7

A pesar de que no ha dejado de lado su carrera profesional y de que recientemente estuvo muy ocupada con la conducción del reality de talentos La Voz US (Telemundo), la protagonista de telenovelas como Las Tontas No Van Al Cielo (Televisa) no descuida a sus cinco hijas y era común verlas tras bambalinas, apoyando felices a su mamá en todo momento.

“Soy mamá de tiempo completo y eso me hace la mujer más feliz. Yo nací para ser mamá, pero quiero seguir trabajando; ahora estoy con Telemundo. Haremos varios proyectos juntos”, aseguró la madre de cinco durante la entrevista para ¡HOLA! México.