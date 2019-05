Jennifer Lopez habla sobre la petición de su hija de ir al colegio y no ser educada en casa

Aunque en la actualidad los hijos de Jennifer Lopez, Emme y Max, a quienes tuvo con el cantante Marc Anthony, disfrutan de una vida escolar normal, parece ser que la cantante no era partidaria de que sus hijos asistieran al colegio, como todos los demás, y prefería que sus pequeños se educaran en casa. Sin embargo, su bella hija se opuso a esa idea y pidió ir a la escuela y así convivir con otros niños.

Así lo hizo saber la cantante en una reciente entrevista con el programa Un Nuevo Día, en donde fue cuestionada sobre el momento en el que Emme le pidió ir a la escuela y recibir una educación como los demás niños que no son hijos de una celebridad y sobre cómo fue para ella el tomar una decisión tan importante. “Fue muy difícil, a mi me encanta que ellos estén conmigo siempre”, dijo la también actriz. “Ahora tengo que pensar qué voy hacer, tengo que hacer una transición, pues ellos ahora están en la escuela… es una decisión difícil, pero tengo que hacer lo mejor para ellos. Yo creo que en este momento es lo mejor para ellos”, agregó.

Jennifer continuó hablando sobre cómo es su vida ahora que sus hijos van a la escuela y de la ayuda que recibe para poder cumplir con sus facetas de madre, actriz y cantante. “Lo estamos haciendo bien, Marc me ayuda, Alex (Rodriguez) me ayuda mucho también con los niños estamos bien y ellos (sus hijos) son muy felices”, agregó.

En sus redes sociales, la ‘Diva de El Bronx’ ha demostrado que a pesar de su gran carga de trabajo, se toma el tiempo necesario para pasar el mayor tiempo posible con sus pequeños e incluso involucrarse en la vida escolar de ellos. Jennifer ha presumido muy orgullosa cuando asiste a los festivales de sus hijos y hasta cuando los va a dejar a la escuela.

Más notas como esta:

- Jennifer Lopez en la entrevista más difícil: sus hijos le preguntaron ¡de todo!

- La hija de Jennifer Lopez, ¿seguirá los pasos de mamá?

Una niña traviesa

Así como la cantante se implica en la vida de Emme y Max, ellos también quisieron saber más acerca de su mamá y en un reciente video que la cantante compartió en su canal de YouTube pudimos ver cómo sus hijos la entrevistaron, en donde entre muchas otras cosas sus niños la cuestionaron sobre su infancia y las travesuras que hacía.

"Solía meterme en problemas todo el tiempo”, dijo la intérprete de 49 años, quien agregó que era más o menos como Max, “Era más como un chico travieso, que una niña tranquila”. La cantante hizo una confesión que dejó sorprendidos a sus hijitos. “Mi cuarto estaba en el segundo piso y había un pequeño techo cerca, así que brincaba ese tejado y ponía una escalera y así bajaba sin hacer ruido. Cuando mi madre me mandaba castigada a mi cuarto, me ponía a escuchar música, pero me aburría y me salía con mis amigos”. Pero como toda madre, la señora Guadalupe Rodríguez sospechó de su hija y ¡la atrapó!