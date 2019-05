La noche del pasado 6 de mayo, la MET Gala reunió a las estrellas más importantes del mundo, quienes acapararon las miradas con sus extravagantes atuendos. Sin embargo, fueron Katy Perry y Celine Dion quienes llamaron más la atención, y no por sus looks, sino por el tierno momento que protagonizaron durante su encuentro.

Tras haber desfilado por la alfombra roja de la gala, Perry, ahora vestida de hamburguesa, se encontró frente a frente con la mismísima artista canadiense, quien visiblemente emocionada saludó de forma muy efusiva a su colega. Ambas cantantes intercambiaron algunas palabras y con seguridad halagaron sus atuendos una a la otra, para después darse un tierno beso de ‘piquito’ que dejó sorprendido a todos los que estaban alrededor.

Para fortuna de todos, el cariñoso momento quedó registrado por los fotógrafos que seguían a las famosas y en videos que han sido difundidos por algunos medios como TMZ. En el clip compartido, se puede ver como la intérprete de My Heart Will Go On bromea con Perry al verla vestida de hamburguesa e incluso intenta cargarla, lo que ocasionó las carcajadas de los presentes.

Sin embargo, ese no fue el único encuentro ‘casual’ que la cantante de Teenage Dream tuvo con alguna otra superestrella esa noche. En el baño del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York -donde por cierto han ocurrido interesantes sesiones de fotos en años pasados-, Katy fue captada en in fraganti por Jennifer Lopez, mientras intentaba ponerse su enorme ‘vestido’ en forma de hamburguesa y quien al parecer no prestó mucha atención al curioso look de la californiana.

Dos atuendos para una noche

Katy Perry fue una de las estrellas que conquistaron la alfombra roja de la Gala con sus extravagantes atuendos. A su llegada y durante su paso por la alfombra roja, la jueza de American Idol deslumbró a los asistentes con el increíble look que lució, el cual estuvo inspirado en el personaje de Lumiere de La Bella y la Bestia, diseñado por Jeremy Scott para Moschino. El increíble vestido simula un candelabro dorado con algunas velas. Y por si tenías la duda, sí, también se iluminaba por sí solo.