Exclusiva: “Chyno” Miranda: “Lucca es luz y queremos compartir esa energía con nuestra gente”

En una de las primeras entrevistas del cantante venezolano como padre, Hola! USA conversó en exclusiva con ‘Chyno’ Miranda sobre sus primeras experiencias al cuidado de Lucca, quien a sus escasas 3 semanas de vida ha cambiado su mundo y el de su esposa, Natasha Araos de una manera formidable.

Los felices padres desean compartir al máximo su alegría con todos sus fans en las redes sociales y es por ello que decidieron abrirle su propia cuenta de Instagram al pequeño Lucca, que ya cuenta con más de 70 mil seguidores.

Hola! USA: Chyno, ¿cómo va la vida de papá?

Wow! Ha sido una experiencia mágica y especial, mucho más de lo que me pude haber imaginado. Hemos estado disfrutando estos primeros días del bebé al máximo, cada minuto consintiéndolo y dándole todo el cariño posible. Creo que, sin ningún tipo de temor, puedo decir que es la mejor etapa de mi vida. Me siento realizado, completo, es un sueño hecho realidad tanto para mí como para mi esposa.

¿Cómo son esas noches, toman turnos?

(risas) Cuando cae el sol es cuando comienza la fiesta de Lucca. A mí, el trasnocho de las dos de la mañana no me afecta, el que me afecta es el de las cinco o seis de la mañana. Ese es el que me tiene un poquito mal. El bebé cada tres horitas está activo, sonriendo, llorando… expresándose. Mi esposa está 100% de dedicada a lo que es la lactancia exclusiva, está todo el día muy pendiente de Lucca. Estos primeros días de su vida se lo hemos dedicado totalmente a él.

Y ya tiene su propia cuenta de Instagram… ¿cómo nace esa idea?

Nosotros habíamos acordado al principio no abrirle una cuenta en Instagram, pero estábamos viendo que muchas personas utilizaban la figura del fan page para hacer cuentas… Hoy en día las redes sociales son algo tan personal e importante para cada ser humano, sentimos que era importante realizar su cuenta y que las personas que quieran dejarle algún mensaje lo hicieran de una forma directa y que llegara los padres, que es lo más importante. Los mensajes en la redes sociales han sido espectaculares.

¿Quién tuvo la última palabra para hacerle su cuenta de Instagram?

Entre los dos. Estamos contentos porque ya hemos planificado las fotos que subiremos durante sus próximos días, fotos oficiales y más divertidas para que la gente se ría. Queremos que sea una cuenta para que Lucca transmita lo que su nombre significa que es resplandor, luz, brillo… todas esa cosas que tengan que ver con la energía y queremos compartirla con nuestra gente. Es muy gracioso porque el todo el mundo trata de buscar a quién se parece más y de verdad que es muy divertido.

¿Y a quién crees tú que se parece más?

De mí creo que ha sacado el color de piel el cabello negro los ojos negritos, su forma achinada de ojos, pero… creo que tiene micho de su madre en la boquita los cachetes, la mirada. Espero que tenga los sentimientos de la madre porque es un excelente ser humano y si hereda eso de ella, par mí sería un sueño hecho realidad.

¿Quién decidió el nombre?

Los dos. Teníamos varios nombres preconcebidos y al final nos fuimos por Lucca por el significado que tiene ese nombre por lo que les conté. Quedé enganchado y además que no sé, tuve el presentimiento de que mi hijo va a ser deportista y Lucca es un nombre perfecto de un jugador de béisbol o fútbol o algo por el estilo.

¿Ya saben cuándo lo van a bautizar y quienes serán los padrinos?

Sí lo vamos a bautizar, pero te voy a hacer muy sincero, no hemos hablado aún de los padrinos. Esa conversación no la hemos tenido pero me imagino que será alguien de la familia como su hermana.

¿Van a buscar rápidamente al hermanito o hermanita?

No, estamos en cuarentena aquí en la casa (risas). De hecho, por recomendación de la partera de Natasha, tiene que estar por lo menos una año en reposo y luego del año ya empezaremos a buscar al nuevo bebé. Es realmente admirable lo que hacen las mujeres al momento de tener un hijo, la forma en que manejan el dolor para tener a un bebé. Después de este embarazo quedé más enamorado de mi esposa y más sensibilizado con el tema de crear una vida, así que siento que soy un hombre diferente y nuevo luego del nacimiento de mi hijo.

¿No te dio nervios cuando viste nacer a Lucca?

¡Me temblaban las piernas! Cuando me dijeron: ‘agarra a tu muchacho’, no lo podía creer, no sabía qué hacer y el corazón se me iba salir. Fue algo muy lindo. Espero muy pronto podamos tener nuestro segundo hijo o hija, porque siempre hemos querido una familia grande.