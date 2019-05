Como nunca, el esposo de Ximena Duque abrió su corazón para revelar la situación personal por la que atraviesa. Pocos los saben, pero Jay Adkins, además de ser padre de la encantadora Luna, tiene una hija mayor, una joven de 25 años. El propio Jay confesó, a través de un video en sus redes sociales que, desafortunadamente, no tiene relación alguna con la chica.

Ximena, quien estuvo a su lado durante la transmisión en vivo, ayudó a Jay a hacer la traducción en español de lo que él iba diciendo. La actriz de telenovelas explicó que para él es un tema muy delicado, y que no le afecta hablar de ello, pero en el fondo, ella cree que de cierta forma sí es algo que le impacta.

La artista de origen colombiano aseguró que, cuando a ella le preguntan sobre la hija de su marido, prefiere guardar silencio, ya que es respetuosa con ese asunto. “A mí por lo menos particularmente cuando me preguntan yo simplemente trato de no contestar porque no es tampoco mi problema, me gustaría tener una relación con ella, pero no es posible", indicó.

En el video, el empresario contó –mientras su esposa iba traduciendo del inglés al español—que se convirtió en padre por primera vez a los 19 años, y reveló que no fue el mejor papá, y que, por ello, su hija mayor no está interesada en él o lo que ocurra en su vida. “Él no era el mejor papá cuando tenía 19 años y ella pues obviamente guarda muchos rencores y nada. Él ha pedido perdón muchas veces, pero bueno las cosas son como son y no hay nada qué hacer”, señaló Ximena.

El mensaje de Jay finalizó con el deseo de que algún día entre él y su hija se pudiera dar una buena relación y que estuviera presente en su vida, así como en la de Ximena, Luna y Cristian, el hijo mayor de la actriz. Ximena indicó que su marido le ha dicho que ahora sí ya aprendió a ser un papá y ella aseguró que, además de ser una gran persona, es un padre excelente.

La familia crece…

¡Qué rápido pasa el tiempo! Y eso bien lo sabe Ximena Duque, quien hace unas semanas confirmó que su hijo mayor, Cristian Carabias, ya tiene novia. Sí, así como lo lees… el jovencito de 14 años está de lo más enamorado de una chica llamada Ally, y a pesar de que la actriz está feliz por su hijo, asegura que el término ‘suegra’ sí le ha llegado a afectar un poco.

"No estoy deprimida porque ya me dicen suegra, no, no estoy, estoy tranquila, relajada, no por eso estuve ausente, no porque me dio durísimo y no podía reaccionar no, simplemente estaba ocupada pero sí ya mi hijo tiene novia, yo estoy bien, no me pasa nada, es normal a los 14 años”, dijo en tono sarcástico.

Al poco rato, la colombiana se 'rindió' y aceptó que si estaba afectada: "La verdad me ha dado durísimo, es horrible".