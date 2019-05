¿Qué motivó la salida de Marco Antonio Regil de ‘Un Nuevo Día’? Él mismo lo explica

A casi una semana de haberse despedido de Un Nuevo Día, Marco Antonio Regil publicó un video en su cuenta de YouTube en el cual explicó qué fue lo que lo llevó a tomar la decisión de dejar el matutino. Además de eso, el carismático presentador también aclaró en qué términos quedó con Telemundo y detalló que tienen más proyectos profesionales en común, así que aún veremos a Marco Antonio en las pantallas del canal, mas no como host del programa de variedades.

“La felicidad nadie te la puede dar, solamente tú te puedes hacer feliz y es de humanos rectificar”, dijo el presentador de 49 años. “Me di cuenta de que estar en un programa que está basado más en entretenimiento no era exactamente lo que yo quería hacer, sobre todo porque es un programa que requiere el compromiso de tiempo completo”, confesó.

Además detalló que la jornada laboral absorbía gran parte de su día. De lunes a viernes, se levantaba a las 4am y una hora después tenía que estar en Telemundo. A las 6am tenían una junta con el equipo de producción y en seguida se iban al estudio y a las 7am ya estaban al aire. El programa terminaba a las 10:30 y luego de un descanso, todos iban a junta y salían de ahí cerca de la 1pm o a veces, más tarde.

“Me di cuenta que esto me tomaba mi tiempo y mi energía completa y que me estaba alejando de hacer otras cosas que están más enfocadas en el desarrollo personal y que yo quería hacer como escribir mi libro, hacer más talleres, más conferencias, que las amo, lanzar mi sitio de Internet con entrenamientos en línea, que es algo que voy a hacer”, contó el oriundo de Tijuana, Baja California.

El pasado 6 de marzo, el presentador de origen mexicano aclaró los rumores y confirmó su salida del matutino, mas no de la cadena de Telemundo.

¿Cómo quedó con la cadena?

A un año de haberse integrado a las filas del matutino, Marco tomó la decisión y habló con los ejecutivos de la cadena, quienes lo escucharon y finalmente, ambas partes llegaron a un acuerdo.

“A pesar de que habíamos firmado un contrato de varios años yo le agradezco enormemente a Telemundo porque me permitió renegociar. Me acerqué a ellos, les dije la verdad, me dolió mucho porque habíamos hecho un acuerdo de varios años. Me entendieron y me apoyaron y eso no es fácil a veces que te entiendan”, declaró el también orador.

En este video, Marco confirmó que seguirá trabajando con la cadena: “Voy a seguir con Telemundo, pero voy a hacer programas de concurso, que es lo que ya había hecho antes, que requiere solamente parte de mi tiempo”.