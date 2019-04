Ana Patricia Gámez revela el sueño que no logró conquistar, a pesar de su belleza

Sin duda alguna, Ana Patricia Gámez es poseedora de una incomparable belleza y de una envidiable figura. Esto, aunado a su gran carisma y personalidad, que la han hecho una de las estrellas más queridas de la televisión hispana. Sin embargo y a pesar de estas virtudes, la presentadora de Despierta América (Univision) reveló que aunque siempre soñó con ser modelo y desfilar en el increíble Victoria’s Secret Fashion Show, su deseo nunca se volvió realidad.

A través de su cuenta de Instagram, la hermosa mexicana contó a sus seguidores que aunque ese sueño no lo logró concretar, es feliz con todo lo que ha conquistado a lo largo de su imparable carrera en la televisión. “El sueño que no cumplí… ¿Te has quedado sin cumplir algún sueño en tu vida? Siempre he sido muy soñadora y una de las tantas cosas que soñaba cuando era adolescente era estar la pasarela de #VictoriasSecretFashionShow”, escribió junto a unas fotografías en las que posa junto al ángel de la famosa marca de lencería Leomie Anderson, durante el evento Incredible Every Day, que la firma organizó en Miami.

“Cada año veía el desfile y me visualizaba, me ponía hacer ejercicios, según yo, después de ver a las flaquencias que modelaban; me hacía mascarillas caseras para que mi piel y cabello estuviera lindo para cuando llegara el momento, pasaron los años y la vida me llevó por otro rumbo a cumplir el resto de mi lista de sueños”, continuó.

Ana Patricia continuó su mensaje diciendo de que a pesar de que no logró convertirse en un famoso ángel de Victoria’s Secret, está feliz por haber conquistado otros sueños que también estaban dentro de su lista de cosas por hacer. “Me siento tan agradecida porque son pocas las cosas que no he cumplido, es hermoso tener sueños porque te sacan una sonrisa solo de imaginar que se cumplen, sigo siendo muy soñadora y así hay que soñar siempre en grande”, puntualizó.

Nada que envidiarles a las modelos

No cabe duda de que la belleza y la figura de Ana Patricia es única. Sin embargo, el increíble cuerpo que presume cada que comparte fotografías en bikini no es gratuito y es el resultado de mucho esfuerzo y disciplina.

Solo basta con darse una vuelta a su galería de Instagram para darse cuenta que la estrella de Univision cumple con su rutina de ejercicio todos los días, incluso cuando está de vacaciones. Así lo demostró recientemente en una publicación en sus redes sociales, en donde se dejó ver haciendo ejercicio, mientras disfrutaba de unos días de sol junto a toda su familia, en una paradisiaca playa de México.