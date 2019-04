Los Premios Billboard de la Música Latina 2019 fue una gran noche y HOLA! USA estuvo en vivo desde la alfombra roja con entrevistas exclusivas. Grandes estrellas desfilaron por la red carpet, instalada en el Mandalay Bay Events Center, en Las Vegas, el jueves 25 de abril.

Las celebridades no perdieron la oportunidad de lucir los looks más elegantes, e incluso unos se dejaron ver con prendas de lo más originales. Los famosos se detuvieron con algunos medios para hablar de sus próximos proyectos, así como de sus recientes colaboraciones y más. No te pierdas nuestro video, en el que aparecen Eugenio Derbez e Isabela Moner, estrellas de la película Dora and the Lost City of Gold. También tenemos en exclusiva a la talentosa Rosalía y a la bellísima Gaby Espino.