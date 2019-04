Es de todos conocido que Shakira es una artista multitalentos. Canta, baila, mueve las caderas como nadie y habla varios idiomas. Y cuando creíamos que habíamos visto todo de la hermosa colombiana, siempre encuentra la forma de sorprendernos y darnos lo mejor de ella.

En uno de sus más recientes posts en Instagram, la intérprete de Moscas en la Casa tomó por sorpresa a sus más de 56 millones de seguidores al compartir un video en el que la vemos realizando un dibujo a lápiz de forma magistral. En el clip, se ve como 'Shak' plasmó el rostro de Sasha, el más pequeño de sus dos hijos, y como última algunos detalles del dibujo, para después firmar su obra.

La publicación de la colombiana ya acumula más de 369 likes y debajo de ella sus seguidores ya se pregunta si a caso hay algo que la cantante no le salga bien, pues en más de una vez ha demostrado ser una mujer excepcional. "Shakira, nunca imaginé que fueras tan perfecta. No cabe duda, Dios te ha bendecido con todos los talentos que te ha dotado", comentó uno de sus seguidores. "Qué increíble, eres una mujer de arte y lo has demostrado de la mejor manera", escribió otro.

Notas relacionadas:

- ¿Qué profesión elegirán los hijos de Shakira? Aquí algunas pistas...

- ¡Cena para dos! La romántica cita de Shakira y Gerard Piqué en Barcelona

Más talentos ocultos

Como si todo eso no fuera suficiente, la superestrella colombiana sorprendió a sus fans al mostrar una habilidad que hasta el momento no le conocíamos y que por supuesto tampoco imaginábamos.

La intérprete de Antología dejó a más de uno con la boca abierta al demostrar sus habilidades para practicar box. Y es que Shakira dejó sorprendidos a algunos miembros del Departamento de Policía de Miami Beach, a quienes la cantante visitó hace unas semanas, dejando en claro que a pesar de ser una mujer muy chaparrita, la fuerza que tiene en los puños es de temer. A través de un video que la oficina policial publicó en su cuenta de Instagram, se puede ver a la pareja de Gerard Piqué ponerse los guantes y dar algunos golpes a un saco de box que uno de los oficiales sostiene y ante la mirada de su hijo Milan.

“Sus caderas no mienten, pero, ¿qué tal su gancho derecho?”, se lee al lado del video, en un mensaje que el Departamento compartió para agradecer la visita de la cantante a su oficina. “¡Demonios!, sí que es hábil”, se escucha decir al fondo en el video, sobre el talento oculto de la hermosa colombiana.