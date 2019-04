Clarissa Molina, la presentadora dominicana de ‘El Gordo y la Flaca’, se ha convertido en una de las mujeres más queridas y simpáticas de la pantalla chica. A su vez, el carisma y belleza que irradia la ha posicionado como una de las solteras más codiciadas del momento.

VER GALERÍA

Aunque en el plano profesional le va de maravilla, su vida personal y amorosa parece tenerle un capítulo pendiente aún por escribir, el cual no dudamos será maravilloso. Y es que la soltería se ha instaurado como un común denominador en muchas mujeres independientes del medio, tal como lo afirmaba Raúl de Molina durante el anuncio que hiciera Karina Banda sobre su reciente ruptura con el actor Carlos Ponce.

RELACIONADO: Clarissa Molina enternece a sus seguidores con una foto de su infancia

“Nunca he visto, en largos años, que ahora conozco aquí tantas mujeres bellas en Univison que no tienen novio”, comentó Raúl de Molina. La réplica de Clarissa fue inmediata y explicó, muy a su manera, los motivos por los cuales no tiene una relación amorosa en la actualidad.

VER GALERÍA

“Hoy en día los hombres se han dado cuenta que la mujer es independiente, que la mujer sabe lo que quiere y se intimidan y no quieren acercarse a ti”, comentó la Miss República Dominicana de 27 años.

Precisamente, a Clarissa se le conocen muy pocos galanes. Sin embargo, desde su gran salto a la fama en 2015, tras coronarse en Nuestra Belleza Latina, se le ha relacionado con varios artistas del medio como Sebastián Yatra. En ese plano sentimental, el cual ella siempre mantiene de manera muy hermética, se sabía que hace unos meses anduvo saliendo con una persona de la cual nunca dio muchos detalles.

VER GALERÍA

De hecho, la última vez que se le vio formalmente con novio, fue cuando participó en NBL y recibió la corona junto a un joven de nombre Javier.

MÁS: Clarissa Molina y la divertida historia detrás de sus impactantes fotos al lado de mantarrayas

Y es que Clarissa forma parte esa generación de mujeres emprendedoras, empoderadas e independientes que inspiran a muchas otras y sobre todo a su legión de fans en redes sociales con 2 millones de seguidores. A finales del año pasado, Clarissa dio su gran paso en el cine y protagonizó la película Que León, junto a Ozuna. Luego, a comienzos de este año se lució en el show Mira Quien Baila All Stars. Aunque ella manifestó que se encuentra feliz disfrutando de su gran esplendor profesional, no descartó la idea de casarse y formar una hermosa familia y quien sabe… ¡hasta tener hijos!

“A mí también (le gustaría casarse). Yo quiero una pareja, llegar a mi casa y contarle si me fue bien, si me fue mal…pero; si no llega esa persona correcta con esa conexión que tú tienes, entonces no. Gracias ‘Rauli’, yo estoy enfocada en lo mío”, le contestó resuelta a Raúl de Molina, cuando éste le preguntaba el motivo real de su soltería.