Luego de triunfar el pasado fin de semana con su poderosa presentación en el festival de Coachella, J Balvin sabe que se encuentra en el mejor momento de su carrera y no teme en demostrar lo feliz que lo hace saber que sus sueños se están cumpliendo. El colombiano se apoderó del escenario del importante evento con su reggaetón, un género que nunca antes había retumbado en los oídos de los asistentes al también conocido como el ‘Festival del Desierto’. Desde ese momento de gloria, Balvin compartió en sus redes sociales un inspirador mensaje dirigido a todos aquellos que tienen un sueño y están luchando con todo lo que tienen para hacerlo realidad.

A través de su cuenta de Instagram y junto a una fotografía en la que se deja ver sumamente feliz, el intérprete Mi Gente escribió unas palabras dirigidas a todos sus followers invitándolos a no dejarse vencer por nada ni nadie en el camino para conquistar sus más grandes deseos. “Mi cara cuando la gente decía que no iba a pasar de un bar en Medellín. ¡Esto va para los soñadores, para todos esos a los que les dicen locos porque ven lo que los demás no ven! Pues sigan soñando que vale la pena. Finalmente, de los cobardes no se ha escrito nada”, compartió.

El mensaje sonó fuerte entre sus seguidores, quienes le recordaron al cantante que para ellos él es toda una inspiración, por lo que lo toman como ejemplo para continuar luchando por lo que sueñan. La publicación ya rebasa los 700 mil likes y entre los comentarios destacan lo de algunos famosos como Tommy Mottola, Mark Wahlberh, Gaby Espino, Rosalía, entre otros.

Tras su histórica participación en Coachella, J Balvin habló sobre su experiencia al haberse convertido en el primer exponente de su género en sonar en este importante festival y recordó con orgullo el camino que tuvo que recorrer para convertirse en la súper estrella que hoy es. “Valió la pena arriesgarme a tomar el camino de la música y valió la pena hacer el proceso de los bares, de los colegios, de las discotecas, de las promociones, hasta llegar a Coachella", señaló entrevista con el medio colombiano La FM. El intérprete se mostró muy emocionado por su participación, la cual calificó como la mejor de la cita que reunió otros artistas como Ariana Grande, Bad Bunny y Tame Impala. “Eso como paisa, como colombiano, como latino, como ciudadano del mundo, me hace sentir que vale la pena soñar", agregó.

Lo comparan con el ‘Rey del Pop’

No cabe duda de que para nuestros padres siempre seremos los mejores en todo lo que hacemos y para muestra el señor Álvaro Osorio, el progenitor del guapo colombiano. En entrevista con La FM, el padre del artista consideró que su hijo es hoy por hoy el mejor de su género y lleno de orgullo, no dudó en comparar a su hijo con una de las grandes leyendas de la música pop. "Para mi J Balvin es el Michael Jackson del momento, incluso hasta más porque viene la parte humana, moral, una cantidad de ingredientes que lo llevan a la cumbre máxima, no solamente del género urbano sino de la música universal", dijo. "Entre más crece, más humilde es", puntualizó.