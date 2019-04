La actriz Gaby Espino está imparable. Después del anuncio de que ella será la conductora de los premios Billboard, Telemundo ha confirmado que la bella venezolana también estará al frente de otro proyecto televisivo: la segunda temporada de MasterChef. La modelo habló con HOLA! USA sobre su participación en este concurso de cocina y aseguró que está “feliz y agradecida” por la confianza depositada en ella para ejercer de maestra de ceremonias de este programa, que llegará a las pantallas de Estados Unidos a partir del 19 de mayo. “Para mí la conducción es algo muy importante en mi vida, es algo que disfruto muchísimo y trabajar en historia reales me parece algo genial”, subrayó la ex de Jencarlos Canela.

Asegura que ella era una negada en la cocina y que se le “quema" hasta el agua. “La verdad es que a mí me gusta la cocina pero no he tenido el tiempo para dedicarme a aprender”, explicó. Sin embargo, una de las mayores satisfacciones que le ha dado este trabajo es que, desde que ha conocido por dentro este mundo gastronómico, ya no tiene miedo a estar frente a los fogones e, incluso, se atreve con algunos platos.

“Yo les prometí a mis hijos que en este show yo iba a aprender y aprendí muchísimo”, relataba la mamá de Oriana y Nickolas. Sobre ella, reconoce que algo que ha aprendido es que “la cocina es un arte” y que se necesita una gran preparación para triunfar en la gastronomía. En cuatro semanas, Gaby Espino se pondrá enfrente de las cámaras y mostrará todo lo que aprendió durante el rodaje de la nueva temporada de MasterChef... ¡No te pierdas el video!