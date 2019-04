¡Orgullosa! Angélica Vale comparte su emoción por el debut de su hija en teatro

Sin duda alguna, Angélica Vale es una de las mujeres más talentosas del mundo del espectáculo. Actúa, canta, baila y hasta conduce. Y como no iba a serlo, si es hija de dos grandes estrellas -Angelica María y Raúl Vale-, quienes tienen una trayectoria digna de admirar y que obviamente le dieron todo para que su hija se convirtiera en toda una profesional de la farándula. Siguiendo con esa tradición, ahora es la protagonista de la telenovela La Fea Más Bella (Televisa) quien presume de la herencia artística que posee su hija mayor, la hermosa Angeliquita.

La también comediante no podría estar más emocionada con el debut en teatro de su pequeña y a través de su cuenta de Instagram, compartió su felicidad por verla actuar. Con una tierna foto que muestra a la primogénita de la actriz totalmente caracterizada, cargando una guitarra, la actriz recordó sus inicios en la pantalla chica y se mostró emocionada por el debut de su retoño. “Hoy mi hija tuvo una presentación de teatro musical donde salió de hombre. Pero lo mejor fue verla en el escenario, cantando, bailando y actuando. Gozando, tanto, que me recordó mi niñez cuando yo también ‘jugaba en el escenario”, escribió la orgullosa mamá debajo de la increíble postal.

La actriz continuó su mensaje hablando de lo mucho que le emociona ver a su hija seguirle sus pasos. “Me siento tan orgullosa de ella... ahora entiendo tantas cosas ¡Tengo la hija más maravillosa del mundo! Si, me siento la mamá de los pollitos”, finalizó la hermosa cantante, agregando algunos emojis de corazones y caritas felices.

A través de sus redes sociales, Angélica Vale ha dejado en claro en más de una ocasión que su pequeña lleva el talento actoral en las venas y que muy pronto podríamos ser testigos del nacimiento de una gran estrella, tal y como lo es su mamá o su famosa y querida abuela. Hace unas semanas, la bella actriz compartió una fotografía en la que podemos ver a su hijita lucir muy simpática haciendo una cara de sorpresa. "Se robaron mi peluca de Lupita para (la obra de teatro) Mentiras, el musical", escribió la actriz junto a la imagen en la que la niña luce la larga y rizada peluca de su personaje. No cabe duda de que a Angeliquita el escenario la llama y de que con seguridad pronto la veremos convertirse en toda una artista.

Una pausa, por una poderosa razón

Hace unas semanas, la actriz reveló que había decidido frenar el ritmo de trabajo para dedicarse por completo a su faceta como madre y disfrutar de sus dos pequeños, Angelica y Daniel Nicolás, ambos frutos de su relación con Otto Padrón. Fue justo su hija quien le hizo una tierna petición a la que no se pudo negar, pues no le gusta que los proyectos de trabajo de mamá las separen por mucho tiempo. "Me lo prohibió. Angie me dijo: 'No me dejes, no me puedes dejar sola. Te fuiste mucho tiempo", explicó a El Gordo y la Flaca.

Por ello, la también comediante pensó en poner una pausa de un año, para estar más cerca de sus hijos en esta bella etapa. "No tengo permiso de irme mucho tiempo. Y como sé que al rato van a voltear y a decirme: '¡Ay, mamá, ya vete!', entonces ahorita es cuando tengo que gozarlos", agregó.