William Valdés presume que está enamorado, ¿de quién?

En uno de sus mejores momentos, William Valdés parece sentirse pleno y más feliz que nunca. Desde su llegada a la Ciudad de México, en donde ha comenzado una nueva aventura profesional como presentador del matutino Hoy (Televisa), el cubano se ha mostrado muy emocionado por esta nueva etapa en su vida. A través de sus redes sociales ha compartido con sus más de 600 mil seguidores cada detalle de su experiencia en su nuevo hogar y de su nuevo empleo. En medio de tantos cambios, la vida del joven conductor comienza a estabilizarse y por lo que ha dejado ver con su reciente publicación en Instagram, su corazoncito podría estar llenándose de mucho amor.

A través de un misterioso mensaje y una foto en la que se deja ver con un enorme ramo de rosas rojas, William dejó a más de uno con la duda al expresar que se encuentra enamorado, sin embargo, la confusión se apoderó de sus followers quienes debajo de los comentarios le ha pedido se manifieste al respecto y cuente más sobre la persona que podría ocupar su corazón. “Y cuando yo te vi, te vi, te vi, te vi me enamoré de inmediato…”, escribió el guapo presentador como pie para su fotografía.

Los seguidores Valdés de inmediato se percataron que se trataba de la estrofa de la canción Te Vi, del grupo Piso 21, y comenzaron a cuestionarlo sobre si en realidad se la estaba dedicando a alguien. “Por favor, confiesa. ¿Quién te ha robado el corazón? ¡habla por favor!”, escribió uno de sus fans. “¿Cómo se llama?, ¿con qué letra empieza?, ¡danos una pista!”, comentó otro de sus insistentes followers. Ante las respuestas, William se tomó el tiempo para contestar a varios comentarios, sin embargo, el ojiverde se limitó a poner algunos emojis y unas discretas risas, sin revelar el nombre de quien lo tiene tan feliz y cantando.

En septiembre del año pasado, William había confesado las cualidades que él busca en una persona para poder enamorarse y al parecer no es tan exigente como podrían imaginarse sus enamoradas fans. “Primero que todo me gusta lo difícil, me gusta que sea un challenge para mi. Segundo, tiene que tener una personalidad increíble. Tiene que querer mucho a su familia (y) ser una persona trabajadora, que le guste y apasione lo que hace”, reveló en una entrevista con People en Español, dejando entrever que aún no se topaba con esa persona especial.

Feliz en su nuevo 'hogar'

Tras varias complicaciones profesionales y luego de su salida del programa Buenos Días Familia (Estrella TV), parece que William ha encontrado su lugar en la Ciudad de México. Desde hace unos meses, forma parte del elenco de matutino Hoy, en donde se ha ganado el corazón de su público, gracias a su incomparable carisma y a su gran sencillez.

A través de su cuenta de Twitter, el cubano ha expresado su gratitud con el país que le ha abierto las puertas y lo ha adoptado como si fuera uno más de sus habitantes. "México: me has devuelto esa felicidad que pensé había perdido en mi vida. Gracias", escribió, generando miles de reacciones de sus fans mexicanos que le dieron la bienvenida.