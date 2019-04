Luego de ser atendido de urgencia por un accidente que sufrió justo en el día de su cumpleaños, Casper Smart compartió con sus seguidores que, debido a la gravedad de su herida, tendría que someterse a una cirugía. El juez de Mira Quién Baila All Stars se encontraba de viaje en México por su cumpleaños y estaba practicando dirt-biking (disciplina similar al motocross), cuando sufrió una severa caída. De inmediato, fue trasladado de regreso a Estados Unidos y luego de una revisión médica, resultó que Casper tenía el tobillo derecho roto en tres puntos, además de un ligamento desgarrado y dislocado.

VER GALERÍA

Con este diagnóstico, los doctores le advirtieron que tendría que someterse a una cirugía, misma que se llevó a cabo el día de ayer y de la que salió muy bien. A través de se cuenta de Instagram, el bailarín de 32 años compartió con sus más de 800 mil followers, fotos y videos de lo que estaba viviendo en el hospital; desde su llegada hasta el momento en el que lo estaban preparando para su operación.

VER GALERÍA

El coreógrafo –quien fue novio de Jennifer Lopez hace un tiempo—publicó en su perfil una imagen en la que aparece con una bata de hospital y una gorra quirúrgica, minutos antes de la intervención. Aunque no era el festejo de cumpleaños que hubiera esperado, Casper no perdió por nada su gran sonrisa y se mostró con la mejor actitud. “Deséenme suerte”, escribió junto a la imagen, la cual tiene –hasta el momento—más de 35 mil ‘me gusta’ y cientos de mensajes de buenos deseos.

VER GALERÍA

Horas después de su cirugía, Casper compartió un video en Instagram Stories, en el que aparece abordo de un vehículo de regreso a casa. Al parecer la operación fue tan rápido que no fue necesario que permaneciera en el centro médico. "La cirugía salió bien. Me siento un poco adormilado si no les respondo es por eso ", se le oye decir al coreógrafo.

Por el momento, Casper deberá guardar reposo y en cuanto los doctores le indiquen, comenzar sus terapias de rehabilitación para que, de esta forma, regrese lo antes posible a las pistas de baile.

Más notas como esta:

- Exnovio de Jennifer Lopez sufre aparatoso accidente en el día de su cumpleaños

- Casper Smart revela por qué terminó con Jennifer Lopez

El baile, su mayor pasión

En una entrevista con People en Español, el coreógrafo compartió que la danza era su todo, lo más importante para él y que gracias a ello llegó a Mira Quién Baila All Stars, donde fungió como uno de los jueces más exigentes. “(El baile) significa tanto, cambió el rumbo de mi carrera de lo que yo pensaba que iba a ser, un bombero, y a los 18 años el baile se volvió mi profesión, eso me llevó a la coreografía, a dirigir, a actuar y todo lo que estoy haciendo ahora, como ser juez. Significa mucho para mí, aún lo disfruto mucho”, dijo.