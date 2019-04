Desde que supo que se convertiría en abuela, Giselle Blondet era la más emocionada por el nacimiento de su futura nieta. A lo largo del embarazo de su hija, Gabriella Trucco, compartió con sus seguidores detalles de la dulce espera y se mostraba impaciente por conocer al nuevo miembro de su familia. La espera por fin terminó para la puertorriqueña, quién el pasado 6 de abril por fin pudo cargar entre sus brazos a Sophia, su primera nieta.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz compartió la buena noticia con un video y varias fotografías, en las que mostró los primeros minutos de vida de la pequeña. En el clip, Giselle no puede ocultar su emoción y visiblemente conmovida le habla a la bebé, que de forma espontánea hace algunos gestos y después llora. “¡Ya soy la abuela más feliz del mundo! Mi tormenta tropical (como le dice a su hija), me trajo el regalo más hermoso, mi bebé Sophia”, escribió junto a su publicación la también presentadora. “Esto es un sentimiento indescriptible, una conexión de amor único”, agregó.

Blondet continuó con su emotivo mensaje ahora pensando en esta nueva etapa de su vida y en todas las cosas que podrá hacer al lado de Sophia. "Ahora viene la mejor parte, disfrutar de mi nieta, darle mucho amor y consentirla mucho”, concluyó su mensaje, no sin antes enviar sus felicitaciones a los nuevos papás. Algunos famosos como Gaby Espino, Angelique Boyer, Johnny Lozada, Marlene Favela, Raúl de Molina, Dayanara Torres, entre otros, mostraron su alegría por la llegada de la nueva bebé debajo de la publicación de boricua.

Gabriella también ha compartido su emoción por tener entre sus brazos a su primogénita y a través de su cuenta de Instagram escribió: “No hay palabras para expresar como me siento. Adoro a mi hija con todo el corazón. Gracias Dios, eres perfecto, gracias por el mejor regalo que he recibido en toda mi vida. Ya estoy disfrutando de momentos mágicos contigo, Sophia. Te amo, te amo, te amo. ¡Gracias a todos por las oraciones y por estar pendientes!”.

Quiere ser la mejor abuela

Aunque Giselle Blondet es una experimentada mamá, no puede evitar sentir nervios a la hora de tener que convivir con la pequeña. "Estoy súper nerviosa porque quiero ser la mejor abuela del mundo, pero no sé, porque mi mamá era la que dominaba esa área y ahora estoy pensando cuando me toque darle el primer bañito, porque me va a tocar a mí, eso lo hacía mi mamá. ¡Ay Dios mío!, yo hasta rezo", dijo hace unas semanas con cierta emoción e ilusionada en entrevista con Telemundo.

Hace unos días, la actriz volvió a mostrarse ansiosa por el nacimiento de su nieta y en Instagram escribió. "Cada vez falta menos para que llegue mi Baby Sophia y mil dudas vienen a mi cabeza, ¿cómo será? ¿seré buena abuela? ¡Los nervios me atacan!".