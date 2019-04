El reencuentro entre Adamari López y Luis Fonsi tenía a los televidentes ‘al borde’ de sus asientos. Esta era la primera vez que la expareja se reencontraba frente a las cámaras, a 9 años de su separación. Luego de oficializar su divorcio, cada uno rehízo su vida; el cantante se casó con la modelo Águeda López y tuvieron dos hijos, mientras que la presentadora conoció a Toni Costa y se convirtieron en padres de una niña. Curiosamente, el experto en zumba también se presentó el día de hoy en televisión y lo hizo en Despierta América, donde fue cuestionado acerca de la reunión de su pareja con su exesposo.

Como era de esperarse, los presentadores del matutino de Univision le preguntaron a Toni su opinión acerca del encuentro de la madre de su hija con Luis Fonsi, con quien estuvo casada por cuatro años, de 2006 a 2010. “Lo que no fue en mi año, no me hace daño. Son dos personas adultas que compartieron su vida fueron importantes una para la otra y yo no puedo hacer otra cosa que apoyar a mi mujer. Yo no puedo hacer tanto al respecto, no me afecta”, respondió Toni a Alan Tacher y Jomari Goyso.

De igual forma, Toni recordó la ocasión en la que montó una coreografía con el tema de Fonsi, Calypso, y que este actuó de la forma más increíble. El puertorriqueño replicó el video en su cuenta de Instagram y además le escribió: “¡Bravo!”. Toni agregó: “Yo respeto a Fonsi tiene una familia maravillosa, no pasa nada somos personas adultas y hay que enfocarse para adelante”. Además de esto, bromeó sobre la coincidencia de que él y la esposa de Luis Fonsi, la modelo Águeda López, comparten la misma nacionalidad.

En el matutino también se encontraba como invitada Karla Monroig, una de las mejores amigas de Adamari López. La presentadora manifestó su opinión acerca del encuentro de ‘Ada’ con su exmarido en Telemundo y dijo que era momento de que la gente dejara el tema en paz. “A mí me sorprende que siga siendo noticia. Ya pasó, ya pasaron la página, cada cual tiene su familia hecha”.

Siempre respetuosos

Como bien dijo Toni, entre él y Fonsi hay un gran respeto, y eso quedó más que demostrado en 2015, cuando Adamari y su exesposo tuvieron su primer reencuentro fuera de las cámaras. Hace cuatro años, la presentadora y el cantante coincidieron en el velorio del padre de ella, el cual se llevó a cabo en su natal Humacao, Puerto Rico. De acuerdo con los reportes del diario El Nuevo Día, Fonsi acompañó a su ex pareja y a Toni Costa en su dolor ante la pérdida del señor Luis López, por el que sentía una gran admiración.