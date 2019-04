Faltan un par de meses para que el verano esté en su máximo esplendor, pero es la temporada perfecta para ponerse en forma y presumir un cuerpazo en la playa. Rashel Díaz y Clarissa Molina ya pusieron manos a la obra y desde ahora iniciaron sus entrenamientos en el gimnasio. Aunque, cabe aclarar, que otro de los motivos por los que ambas chicas están decididas a llevar una actividad física también responde a cuestiones de tener una vida saludable.

Con toda la actitud y energía positiva, Rashel compartió un video en el que se pude ver parte de su entrenamiento, una actividad que hace tiempo tenía un poco abandonada. "Había tomado unas pequeñas vacaciones de mi entrenamiento por cuestiones de salud", explicó junto al video en dónde se ve determinada a retomar su rutina. "Ayer volví con mucha más fuerza, aunque le pedí a mi entrenador que lo llevará suave", continuó.

Al parecer el coach no hizo mucho caso a la petición de Rashel, según contó ella en su publicación. "Como que 'suave' no es su palabra preferida hahaha. Esta rutina fue un 2x1 training. Dos ejercicios de brazos y de piernas, cerrando con dos de abdominales. ¿Cuál ejercicio creen que fue el que más me costó?", preguntó a sus seguidores.

Clarissa Molina también compartió parte de su entrenamiento, aunque ella se enfocó en el TRX. La ganadora de Mira Quién Baila All Stars, ha estado en mucho más movimiento desde que entro al reality. Quizá por ello es que opta por seguir con entrenamientos aunque la hagan sudar la gota gorda. A Clarissa se le puede ver muy contenta haciendo flexiones y con cuerdas de resistencia, en una clase en grupo en la que parece no tener mucha dificultad para realizar las repeticiones.

Clarissa Molina, dispuesta a probar las disciplinas más curiosas

La joven presentadora de El Gordo y la Flaca no solo pone a prueba su físico con arduas rutinas en el gimnasio, también se atreve a probar nuevas experiencias como el pole dance. Clarissa Molina practicó un poco de este baile y le salió a la perfección en solo una clase. Sus movimientos son muy buena competencia para Jennifer Lopez, quien hace unas semanas inició el mismo entrenamiento para dar más realidad a su personaje Ramona en la cinta Hustlers.

La habilidad de Clarissa hizo que todo pareciera muy sencillo y animó a sus compañeros del programa de Univision a intentar el baile en un tubo que llevaron justo con ese fin al set. Sin embargo, la dominicana es quien mejor se lució en esta práctica que la dejó muy contenta y con miras a inscribirse a un curso más especializado en un futuro.