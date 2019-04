¡Festín de besos! Cristiano Ronaldo protagoniza un tierno momento al lado de su hija menor

Hace unos días, Georgina Rodríguez nos enternecía con un video en el se le ve enseñándole a decir sus primeras palabras a su pequeña Eva. Ahora, la modelo vuelve a la carga al compartir otro lindo momento de sus hijos. Los protagonistas de este nuevo clip son Cristiano Ronaldo, su pareja, y Alana, la menor de sus niños. A través de su cuenta de Instagram, ‘Gina’ compartió un video en el que logró capturar un bello inistante de padre e hija que sin duda derretirá el corazón de quien mire su publicación.

VER GALERÍA

En el clip, que ya acumula más de cuatro millones de reproducciones, podemos ver al famoso futbolista cargar en brazos a su pequeña, quien de forma muy efusiva llena de besos a su papá. Cristiano se deja consentir y también regala a su bebé un arsenal de cariños con los que logra hacerla reír a carcajadas. Debajo de la publicación, la modelo escribió simplemente “Amor”, combinando entre letras y emojis de corazón.

Los fans de la pareja reaccionaron emocionados al video, escribiendo mensajes de felicitación por la hermosa familia que han formado y por el cariño que se demuestran de forma pública. Entre los más de 20 mil comentarios, destacó el de la hermana de Ronaldo, la cantante portuguesa Katia Aveiro, quien escribió: “Cosas bellas de mi vida”.

Desde que Georgina y Cristiano son papás, se han convertido en los principales promotores de las tiernas ocurrencias de sus cuatro hijos, Cristiano Jr., los mellizos Eva y Mateo, y la menor del hogar, Alana. La pareja comparte todos los días, los momentos más importantes al lado de sus pequeños, por lo que han conquistado el corazón de todos sus seguidores, quienes también agradecen que se muestren transparentes al mostrar un poco de su vida íntima.

VER GALERÍA

“Lo mejor que me ha pasado”

Hace ocho años, Cristiano Ronaldo se convertía en padre por primera vez con el nacimiento del guapo Cristiano Jr. Años más tarde, llegarían a su vida sus bellos mellizos Eva y Mateo. Finalmente, en 2017, la pequeña Alana, fruto de su relación con Georgina Rodríguez, vendría a complementar su gran familia.

VER GALERÍA

Desde entonces, el futbolista ha dedicado cada uno de sus triunfos a sus pequeños y aunque continúa enfocado en su gran carrera en el deporte, no pierde de vista que sus hijos ahora son su prioridad. "Ser padre es lo mejor que me ha pasado. Y me hace inmensamente feliz. Disfruto cada momento con mis hijos", dijo en 2018 durante una entrevista para la revista GQ Italia. "A nivel personal es un momento fantástico, con una familia en crecimiento, y me siento muy feliz con mi vida”, agregó el portugués, admitiendo además que su carrera profesional iba en ascenso.