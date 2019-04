Tras la cancelación de la serie One Day at a Time (Netflix), el elenco no se rinde y se mantiene esperanzado y optimista. Durante la 30° edición anual de los Premios GLAAD Media, que se llevó a cabo el pasado 28 de marzo en Los Ángeles, una de las estrellas del show, Isabella Gómez, junto con dos de los productores ejecutivos, revelaron que se encuentran en búsqueda de un nuevo hogar para la serie, después de la lamentable cancelación. Fue en marzo pasado, cuando el servicio de streaming confirmó que la temporada tres de la serie protagonizada por la legendaria Rita Moreno y Justina Machado, sería la última, por lo que no producirían una cuarta.

Sin embargo, antes de la cancelación, la productora ejecutiva, Gloria Calderón Kellet, publicó un tweet en el que dejo entrever que el futuro de la serie estaba en duda: “Me reuní con Netflix para hablar acerca de la cuarta temporada de One Day a at Time y me han dejado en claro que les encanta el programa y cómo ha funcionado con las audiencias menos representadas, además de que aman su corazón y humor, pero que necesitamos más televidentes. Ellos tomarán una decisión pronto. Ojalá me sintiera más segura al respecto, pero ¿qué podemos hacer? Dile a tus amigos que nos vean”, agregó.

Tras la publicación en Twitter de Gloria, miles de fans del programa se unieron, entre ellos celebridades de la talla de Lin-Manuel Miranda y Busy Philipps, y se pronunciaron a favor de la renovación de la serie con la campaña Save One Day at a Time, sin embargo, finalmente Netflix anunció que no continuaría con el show. “Esta fue una decisión muy difícil y estamos agradecidos con todos los fans que apoyaron la serie, con nuestros socios de Sony y todos los críticos abrazaron el proyecto. Aunque es decepcionante que más espectadores no hayan descubierto One Day at a Time, creo que la serie resistirá el paso del tiempo".

Respecto a buscar una nueva cadena que quiera recibir a la serie, Gloria dijo a ET Online: “Los shows se cancelan todos los días y a nadie le importa, así que estamos conscientes de eso y agradecidos con nuestra comunidad”. Por su lado, Brent Millez, coproductor ejecutivo, dijo: “Nos sentimos optimistas. ¿Cómo podríamos no hacerlo con toda la atención que el público nos ha prestado? Hay una buena base de fans enojados por que quieren ver más de la familia Álvarez. Entonces, creo que las televisoras la verán y con el tiempo lo sabremos".