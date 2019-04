Noah Centineo y otros galanes que han conquistado a Camila Mendes en la ficción

La actriz Camila Mendes, de 24 años de edad, cuenta con una corta, pero muy interesante trayectoria en el mundo de la actuación, la cual ha llamado la atención no solo por su profesionalismo, también por los romances que ha tenido en la ficción. Camila inició su carrera haciendo un comercial para una reconocida tienda de muebles y de ahí se le han abierto algunas puertas que la han llevado a protagonizar una serie y actuar en diversas películas.

Hasta el momento, solo la hemos visto en la serie Riverdale y en la película The New Romantic, mientras que próximamente lo haremos en las cintas Coyote Lake y The Perfect Date, proyecto que ha dado de qué hablar por su romance con Noah Centineo. Es precisamente por esta relación que recordamos otros de los noviazgos que ha tenido en la ficción, donde incluso uno ya traspasó la pantalla y se trasladó a la vida real.

VER GALERÍA

Camila Mendes y KJ Apa en Riverdale

El primer romance de la ficción de Camila Mendes llegó con la serie Riverdale, proyecto en el que debutó en 2017 y con el que ha logrado consolidarse como actriz. Ahí sostuvo una relación con Archie Andrews, rol realizado por KJ Apa, a quien conoció tras su llegada a la comunidad de Riverdale, proveniente de la ciudad de New York.

Aunque al principio sintió cierta atracción por Archie, Camila, quien personifica a Veronica Lodge, prefirió sacrificar el amor para cuidar su amistad con Betty Cooper, quien estaba perdidamente enamorada de él. Pero con el pasar del tiempo, la atracción entre Archie y su personaje fue cada vez más fuerte, a tal grado que se dieron su primer beso tras el baile del instituto, lo que ocasionó tensión entre ella y Betty. A partir de ahí protagonizaron varias escenas de amor que siguen en la memoria de los seguidores de la serie.

VER GALERÍA

Notas relacionadas:

-La canción española que no esperabas escuchar en la exitosa serie 'Riverdale'

-Cinco jóvenes latinas que están conquistado Hollywood

Camila Mendes y Cole Sprouse en Riverdale

Durante la segunda temporada de Riverdale, el personaje de Camila Mendes y el de Cole Sprouse, Jughead Jones, se dieron un beso para vengarse de Betty y de Archie, quienes hicieron lo propio durante la escapada romántica que tuvieron los cuatro en la casa del lago de los Lodge. Esta acción provocó que el viaje se convirtiera en una lluvia de peleas, discusiones y malos entendidos entre los cuatro. A pesar de estas acciones, la relación entre Archie y Veronica no terminó y su beso con Jughead solo quedó como una anécdota.

VER GALERÍA

RELACIONADO: Estas parejas en la ficción llevaron su amor a la vida real ¡y siguen juntos!

Camila Mendes y Charles Melton en Riverdale

La de Camila Mendes y Chales Melton es una de las tantas historias de amor que se trasladaron de la ficción a la realidad, al ser pareja en la actualidad. Charles personifica en la trama a Reggie Mantle, un papel que originalmente fue realizado por Ross Butler, pero a partir de la segunda temporada él asumió esa responsabilidad y lo hizo de gran manera, ya que pasó de ser un personaje secundario a uno de los principales para la tercera temporada.

Es precisamente en esa temporada en la que inicia el romance entre Reggie y Veronica, siendo uno de los más gustados entre los seguidores de la trama y más aún porque su noviazgo se trasladó a la vida real.

RELACIONADO: El nuevo novio de América se llama Noah Centineo y ya ha conquistado Internet

Camila Mendes y Noah Centineo en The Perfect Date

Mientras se prepara la cuarta temporada de Riverdale, Camila Mendes está enfocada de lleno en The Perfect Date, cinta de Netflix que se estrenará el próximo 12 de abril. En este proyecto Camila dará vida a Shelby Pace, una joven que está cansada de los hombres superficiales, por lo que está en búsqueda de algo totalmente diferente.

Es ahí cuando aparece en su vida Brooks Rattigan, rol realizado por Noah Centineo, un joven con grandes sueños que, para pagarse la universidad, creó una aplicación de citas que ofrece novios temporales en renta. Aunque en un inicio solo veía a las mujeres como un negocio, con el pasar de la cinta Brooks buscará entablar algo serio, siendo... ¿Shelby la elegida para dar ese importante paso?

VER GALERÍA