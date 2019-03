Si hay algo que no podemos negar, es que Ana Bárbara es una madre muy entregada. El amor que profesa por sus hijos lo ha dejado siempre en claro y a la menor oportunidad lo grita a los cuatro vientos. Esto que quedó demostrado en una reciente publicación que la cantante hizo en sus redes sociales, en donde se mostró muy sensible por la partida de Emiliano, su hijo mayor, quien tuvo que regresar a Indiana, lugar en donde estudia, tras pasar unos días de vacaciones en Las Vegas, acompañado de su madre y sus dos hermanos, José María y Jerónimo.

En un video que publicó en Instagram, la ‘Reina Grupera’ habló entre lágrimas del sentimiento que la embargaba en ese momento, al tener que separarse nuevamente de su primogénito. "Me encantaría siempre ser la mujer súper alegre, como ayer que estaba en vacaciones con mis hijos y bailo y todo, pero ya cuando se tienen que ir y todo, no sé si les pasa igual que... pues da tristecilla ¿no? y lo empiezo a extrañar, pues todos los momentos y luego los ves tan grandes y más que me tocó ver un pedacito del video de Lo busqué, donde Emiliano era un niñito de dos años y ahora lo veo que se tiene que ir a la escuela y pues no sé, pues está bien, pero no estoy triste, solamente lo extraño", confesó mientras se limpiaba las lágrimas.

Junto al video, la intérprete de Bandido escribió un mensaje en el que habló de cómo vive esta etapa de su faceta como madre, en la que le ha tocado que el primero de sus hijos deje el hogar. “En este momento es la nostalgia la que llena mi corazón solo de pensar en lo vivido con los pedazos de mi alma (sus hijos) y que me alientan a seguir adelante trabajando incansablemente cada día”. La cantante aprovechó para agradecer a sus seguidores por leerla y escucharla, y quienes la consolaron con sus palabras. “Se cuantas madres luchan por lo mismo, así que sigamos fuertes, valientes, (porque) son mi espejo y ¡ustedes me inspiran! Gracias por estar del otro lado de la pantalla escuchando lo que digo, lo que siento al tenerlos ¡me inyecta amor y me llena de energía!”, finalizó.

A través de Instagram Stories, Ana Bárbara mostró el momento en el que sus hijos menores se despiden entre lágrimas de su hermano mayor. “Se acabaron las vacaciones y ya se fue Emi”, dice la mexicana en otro video en el que se le ve muy nostálgica y sentimental.

Amor de madre inagotable

Ana Bárbara es madre de tres jovencitos Emiliano, José María y Jerónimo, sin embargo, a raíz de su relación con el empresario mexicano José María Fernández ‘El Pirru’, cuidó a los hijos de él como si fueran propios, quienes eran muy pequeños entonces y habían perdido a su madre, la fallecida actriz Mariana Levy.

Sin distinción alguna, la cantante reconoció como suyos a Paula y José Emilio -sus hijos del alma-, a quienes procura al igual que a sus hijos biológicos pesar de que su relación con ‘El Pirru’ ya terminó desde hace unos años.