¡Son igualitos! Leo Messi y la foto junto a sus hijos que demuestra que comparten estilo

Sin duda alguna, la familia de Leo Messi y Antonella Roccuzzo es una de las más adorables del mundo del entretenimiento. Basta con mirar las hermosas fotografías que suelen publicar en sus redes sociales, en donde han documentado los momentos más lindos como pareja y al lado de sus tres hijos: Thiago, Mateo y Ciro. Justo el pasado fin de semana, la argentina nos compartió otra de esas bonitas postales familiares, en las que el futbolista y sus hijos fueron los protagonistas.

A través de su cuenta de Instagram, la modelo publicó una fotografía en la que podemos ver a Leo, Thiago y Mateo, sus hijos mayores, posar juntos y sonreír a la cámara. Sin embargo, el detalle que más llamó la atención de sus seguidores fue que los tres vestían elegantes trajes azul marino, luciendo de lo más tiernos. ¿Y por qué tan elegantes? La familia completa asistió al bautizo de los hijos de Cesc Fàbregas y Daniela Seamann, amigos muy cercanos del matrimonio.

Aunque los tres lucían muy guapos, cada uno le imprimió su propio estilo a su look. Messi optó por llevar una corbata al mismo tono del traje, mientras que Thiago prefirió usar la camisa desabotonada del cuello y complementó su atuendo con tenis oscuros. Por otro lado, Mateo optó por algo menos formal que los demás y al igual que su hermano prefirió un calzado más relajado. Al igual que sus tres hombres, Antonella lució guapísima en un jumpsuit bicolor, que combinó con unos tacones negros con correas y un increíble bolso oscuro de Dolce & Gabbana.

Más tarde, la esposa de Leo Messi compartió algunos detalles de la impresionante fiesta, en donde pudimos observar que Cesc Fàbregas y su esposa no escatimaron en gastos y consintieron a sus invitados con una espectacular recepción, en donde la velas y las rosas rojas fueron los protagonistas de la decoración del festejo. A través de sus Instagram Stories, Roccuzzo compartió algunos detalles de la fiesta, en donde se dejó ver muy divertida bailando al lado de sus amigas.

El lado más sensible de Leo

No cabe duda de que el amor que Leo le tiene a su familia ha sacado lo mejor del futbolista. Aunque dentro de la cancha Messi se muestra rudo e implacable, en realidad es un hombre que no le teme a expresar sus más profundos sentimientos. Si bien, no es el más efusivo, en sus redes sociales hemos podido ser testigos de que el argentino tiene un gran corazón.

Así lo demostró hace unas semanas, durante los cumpleaños de su amada Antonella, a quien dedicó un romántico mensaje en redes sociales, con el que derritió a sus seguidores. En febrero pasado, el jugador del FC Barcelona compartió una hermosa postal familiar para felicitar a su esposa. “¡Feliz cumple mi vida! Te amamos”, escribió el delantero junto a la imagen.