En 2010 la vida de Kim Kardahsian dio un giro de 180°… La socialité fue diagnosticada con una enfermedad cutánea llamada psoriasis, la cual ocasiona el brote de manchas rojizas y descamación de la piel. En un inicio, la estrella de Keeping Up With The Kardashians (KUWTK) aseguraba que este padecimiento la hacía sentir insegura sobre su persona, pero con el tiempo ha aprendido que la psoriasis es parte de su esencia.

Recientemente, la esposa de Kanye West compartió en sus redes sociales un video en el que se deja ver con los brotes característicos de este padecimiento en el rostro. Kim detalló que para combatir los efectos de la psoriasis, consume alimentos ricos en antioxidantes, además de llevar una dieta balanceada, así como usar cremas faciales a base de algas.