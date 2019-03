Tom Hanks y la divertida sorpresa para una mujer en su cumpleaños

¿Te imaginas que Tom Hanks apareciera en tu cumpleaños y te cantara Happy Birthday? Pues justo eso le pasó a Samantha Aragon, una mujer de Albuquerque, Nuevo México, quien celebraba su cumpleaños en un restaurante sin esperar que se convirtiera en una ocasión aún más especial gracias al actor de Forrest Gump.

De acuerdo con el canal KRQE-TV, la mujer y un cercano círculo de amigos estaban en un restaurante de carnes brasileñas celebrando el cumpleaños. El ganador del Oscar optó por cenar en la misma churrasquería esa noche, un lugar en el que, como muchos, los meseros se reúnen en torno al festejado del día para cantarle y desearle un feliz cumpleaños.

Cuando otros comensales lo reconocieron, de inmediato le pidieron que se tomara fotos con ellos, a lo que Tom no se negó. Incluso los amigos de Samantha se levantaron para tener una selfie de recuerdo con el reconocido protagonista de You've Got Mail. Ellos mismos enviaron algunas indirectas al actor para que se acercara a la mesa de la festejada y le cantara. Por increíble que parezca, Tom aceptó y se encaminó a la mesa de Aragon para sorprenderla cantando Happy Birthday. La mujer, feliz por el regalo que recibió del actor, contó que fueron los 12 mejores segundos de su vida. Sin duda un momento que quedará en su memoria por siempre.

Tom Hanks, siempre atento con sus fans

Que Tom Hanks le haya cantado Happy Birthday a Samantha es una de las muchas atenciones que tiene con sus fans. Hace unos meses, Kristen Jerkins y su prometido, Joe Dobrin, una pareja de admiradores del ganador del Oscar, le enviaron una invitación a su boda que tendrá lugar en mayo próximo. Tom se tomó el tiempo para responder a la invitación, algo que los futuros esposos no esperaban.

El actor, a quien le encantan las máquinas de escribir, envió una nota en la que explicaba que por motivos de trabajo, ese día no podría estar en la celebración de su amor. "Queridos Kristen y Joseph, aquí hay una foto mía mientras me debato entre poder ir o no a su boda. Desafortunadamente, ese día debo ensayar para una obra en Los Ángeles que empiezan en mayo. Debo enviar mis lamentaciones por ello", escribió Tom. Y para felicitarlos por su unión, agregó: "Pero, si están en Santa Mónica o Los Ángeles en junio, los invitaré a ver la producción (es de Shakespeare). Avísenme si pueden ser mis invitados. Y felicidades, niños", una invitación que ellos aceptaron.